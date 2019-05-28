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В Украине заметно выросло пособие по беременности и родам

28 мая, 13:33

Продолжительность отпуска обычно составляет 126 дней, напомнили в Фонде соцстрахования

Фото: Pixabay

Пособие по беременности и родам в Украине за январь-апрель 2019 года выросло на 25,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба Фонда социального страхования (ФССУ).

"Размер среднедневного пособия по беременности и родам, финансируемого Фондом социального страхования Украины, в январе-апреле 2019 вырос на 25,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года и за апрель составил 245,1 грн в день", - отмечается в сообщении.

В общих случаях продолжительность отпуска по беременности и родам составляет 126 календарных дней, и тогда сумма помощи от фонда в среднем достигает 30,9 тыс. гривен.

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В целом на протяжении первых четырех месяцев 2019 фонд направил на финансирование пособия по беременности и родам 1,1 млрд гривен.

"Пособие по беременности и родам предоставляется застрахованному лицу в форме материального обеспечения, которое компенсирует потерю заработной платы (дохода) за период отпуска по беременности и родам и составляет 100% средней заработной платы независимо от продолжительности страхового стажа", – напомнили в фонде.

В то же время, по месту работы по совместительству минимальные гарантии относительно размера помощи не применяются. При неофициальном трудоустройстве гарантии отсутствуют. При этом украинцы все чаще предпочитают работать легально:

В результате в Украине резко выросло число застрахованных государством лиц

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Тег выплаты, беременность, роды, пособие, декрет, декретные, Фонд социального страхования, ФССУ, декретный отпуск

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