В Украине запретили экспорт гречки до 1 июля и планируют нарастить ее производство

Правительство запретило вывозить из Украины гречку, которая во время всеукраинского карантина в магазинах подорожала на 50%, до 1 июля. Такое решение принято 2 апреля на внеочередном заседании, передает УНН.

Так, постановлением вводится временный запрет – до 1 июля 2020 года. Режим лицензирования и квотирования экспорта гречки и зерна гречихи лущеного (без плодовой оболочки). В частности, установлено нулевой объем квоты для указанных товаров (по кодам согласно УКТВЭД 1008 10 00 00 и 1104 29 17 00). Соответствующие изменения внесены в приложение 1 к постановлению 1109 "Объемы квот товаров, экспорт которых подлежит лицензированию в 2020 году".

"Запрет на экспорт гречки является временной мерой, необходимой для защиты внутреннего рынка (напомним, что свои границы для экспорта гречки временно закрыли Беларусь, Россия и Казахстан)", – рассказали в пресс-службе Минэкономразвития.

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Сейчас ситуация на украинском рынке является стабильной, а правительство все время ведет диалог с производителями и ритейлерами.

"Украина будет вести переговоры с главными странами-производителями по снятию запретов с целью поддержания международной продовольственной безопасности и восстановления нормальных условий международной торговли. Также министерство будет призывать украинские аграрные предприятия увеличивать посевные площади под гречихой", – добавили в Минэкономразвития.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Украину завалили гречкой из России. Причем в прошлом году популярная крупа подорожала на 60%.

По прогнозам, сбор гречихи превысит показатель прошлого года на 13,3% и составит 96,4 тыс. тонн.

Напомним, чтобы купить свежие овощи, людям приходится выстаивать очереди в супермаркеты. В период эпидемии рынки закрыты, а в магазины пускают только по несколько человек. Впрочем, в Минэкономики уже заговорили о возобновлении работы рынков.

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