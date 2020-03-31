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В Украине запретили рекламу "лекарств от коронавируса"

31 марта, 13:42

Ксения Капустинская

Антимонопольщики будут штрафовать за нарушение этого правила

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ), как и планировал, ввел штрафы за распространение ложной информации об эффективных "лекарствах против коронавируса". Запрет на рекламу "лекарств от коронавируса" вводится обязательными для исполнения рекомендациями АМКУ. Учесть их в своей работе должны фармацевты, рекламные компании и медиа, говорится в сообщении пресс-службы комитета.

"АМКУ требует от рекламодателей, рекламных холдингов и телевидения не создавать и не распространять рекламу, которая может вводить в заблуждение зрителя способностью лекарств предотвратить или вылечить COVID-19", – отметили в Антимонопольном комитете.

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В АМКУ подчеркнули, что пока что не существует лекарств, чья эффективность в лечении или предотвращении COVID-19 была бы доказана. Поэтому рекламу "лекарств против коронавируса" АМКУ будет расценивать как введение потребителей в заблуждение. Это нарушение антимонопольного законодательства, размер штрафов за которое может составить до 5% годового дохода компании.

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Напомним, ранее в США начали тестировать лекарство от коронавируса. Этот препарат – сочетание антибиотика и лекарства против малярии. Впрочем, тесты займут еще немало времени. Подробнее узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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штрафы лекарства реклама конкуренция АМКУ коронавирус

Источник: Сегодня

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