В Украине запустили открытый сервис мониторинга госпредприятий: подробности

Теперь каждый может начать мониторить изменения, которые происходят с государственными компаниями

/ Фото: Pixabay

В Украине запустили открытый сервис по мониторингу изменений, которые происходят с государственными предприятиями. Об этом в Facebook сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, который ранее предложил переселить чиновников всех министерств в одно здание.

"Мы запустили вместе с Opendatabot новый сервис. Он сделает наше государство прозрачней. Как вы знаете, в нашей стране много государственных предприятий. Слишком много. Если быть точным, 3654 штуки. На прошлой неделе Рада приняла закон, который открывает возможность для их приватизации (кроме нескольких). Так вот, теперь каждый гражданин/журналист/активист может начать мониторить изменения, которые происходят со всеми этими компаниями – смена собственников, руководства, налогового статуса, судебные дела и т.д", - написал он.

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Чиновник отметил, что для использования сервиса необходимо открыть в Telegram, Viber или Facebook Opendatabot и просто написать "Державні компанії".

"При любом изменении вам в мессенджер будет присылаться уведомление", – отметил Дубилет.

Напомним, 13 сентября Верховная Рада приняла за основу законопроект № 1054-1, которым предлагается отменить перечень предприятий, не подлежащих приватизации.

При этом президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров передать не менее 500 предприятий в Фонд государственного имущества до 1 декабря 2019 года. Эти объекты будут предназначены для продажи через электронную систему торгов "Prozorro.Продажи" в рамках малой приватизации.

Более подробно о приватизации крупных предприятий читайте в статье "Новый старт массовой приватизации в Украине: что будут продавать и насколько успешно".

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