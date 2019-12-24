В Украине запустили сервис автоматического возврата ошибочно уплаченных налогов

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Государственная налоговая служба Украины запустила новый электронный сервис, который позволит налогоплательщику вернуть излишне или ошибочно уплаченные налоги в режиме онлайн. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

"Теперь налогоплательщики могут управлять собственными переплатами, не выходя из офиса или дома. Все, что нужно – компьютер, доступ в интернет и квалифицированная электронная подпись", – сказано в сообщении.

Соответствующую заявку на возврат средств можно подать в электронном кабинете налогоплательщика или через "Единое окно представления электронной отчетности".

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"Запуск сервиса автоматического возврата ошибочно или излишне уплаченных налогов позволил минимизировать потери времени и средств на отправку заявлений для около 132 тысяч плательщиков. Именно столько плательщиков ежегодно в среднем подают заявления о возврате средств из бюджета. С помощью нового сервиса, начиная с 1 ноября, плательщикам уже возвращено из бюджета более 700 млн грн. Продолжаем создавать налоговую в смартфоне", - отметил глава ГНС Сергей Верланова.

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Ранее сообщалось, что Государственная налоговая служба Украины в декабре возместит налогоплательщикам около 11 млрд грн налога на добавленную стоимость (НДС).

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