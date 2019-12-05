В Украине запустят онлайн-аукционы по продаже древесины: в Кабмине сообщили детали

Проект продлится с апреля 2020 по апрель 2021 года, сообщили в правительстве

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Кабинет министров Украины, который ранее утвердил госпрограмму развития Карпат, принял решение по реализации пилотного проекта продажи отдельных партий необработанной древесины через систему электронных аукционов "Прозорро. Продажи". Проект продлится с апреля 2020 по апрель 2021 года. Это поможет побороть коррупцию и уменьшит незаконный оборот украинской древесины. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Также, на заседании Кабмина принято решение о введении единого электронного учета украинского древесины. Это позволит проанализировать внутренний рынок потребления и предотвратить неконтролируемые незаконные рубки украинского леса. Это также инструмент борьбы с непрозрачной продажей древесины и средство усиления борьбы с коррупцией в сфере предоставления разрешений на лесозаготовку.

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"Это решение направлено на то, чтобы украинские предприятия могли законно и, главное, прозрачно приобрести необходимое количество древесины для производства продукции в Украине. А это – рабочие места, добавленная стоимость от производства и, главное, уменьшение коррупции", - сказал премьер-министр Алексей Гончарук.

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Напомним, 6 сентября 2018 года Рада криминализовала контрабанду леса-кругляка. Закон устанавливает жесткую криминализацию контрабанды леса-кругляка и ограничивает внутреннее потребление необработанного лесоматериала 25 млн кубометров в год. Документ также содержит пункт о запрете экспорта топливной древесины.

Также мы недавно писали, как работает электронный учет древесины в Украине.

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