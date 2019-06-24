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В Украине заработает европейская модель энергетического рынка

24 июня, 06:30

Сомнений в том, что энергетической системе Украины крайне необходима модернизация, не возникало ни у кого

К запуску энергетического рынка готовы. Через неделю в Украине должна заработать его европейская модель. Это еще один наш шаг в Европу, на этот раз – энергетической. Внедрить реформу хотели еще с начала двухтысячных. Последние, крайне важные решения перед ее полноценным запуском, принимали на минувшей неделе.

Еще за несколько месяцев до запуска энергетического рынка между его будущими участниками шли дискуссии.

Будет ли готово программное обеспечение, успеют ли создать предприятия, от которых будет зависеть работа новой модели, и сколько будут стоить киловатты. Однако сомнений в том, что энергетической системе Украины крайне необходима модернизация, не возникало ни у кого.

"Та модель, которая есть, она фактически создает постоянные перекосы, она постоянно стимулирует, во-первых, к неэффективному использованию электроэнергии, во-вторых, к ручному регулированию", – говорит Борис Кушнирук, эксперт по вопросам энергетики.

Изменить ручное регулирование тарифов на рыночную модель – когда цена киловатт формирует спрос и предложение, требует Европа. Первые надежды на своевременный запуск нового энергорынка были от Укрэнерго.

От этого предприятия будет зависеть едва ли не вся безопасность энергосистемы..

"Укрэнерго будет готово технически выполнять все функции, которые на НЭК Укрэнерго", – заявил Андрей Немировский, заместитель директора по развитию рынка и IT НЭК Укрэнерго.

Нерешенным оставался вопрос реорганизации госпредприятия "Энергорынок". Эта компания скупает всю электроэнергию у генераций, а затем по фиксированной цене продает поставщикам. С первого июля они должны были бы договариваться с генерациями о цене напрямую, в том числе и через электронную систему "Оператор рынка". Без него новая модель работать не может. На прошлой неделе правительство назначило руководителя "Оператора". А уже на днях предприятие зарегистрировали.
  

"Самое главное в работе между Укрэнерго и Оператором рынка является налаженный обмен данными, по результатам торгов на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке, которые должны лечь в основу расчетов небалансов, которые рассчитываются НЭК Укрэнерго", – говорит Немировский.

Подорожает ли электроэнергия для населения в условиях нового рынка? Правительство обещало, что такого не произойдет. Над механизмом сдерживания тарифов в Кабмине думали не один месяц. На минувшей неделе приняли судьбоносное решение. Специальные обязанности возложили на государственные компании "Энергоатом" и "Укргидроэнерго". Это является гарантией для населения – стоимость киловатт останется неизменной, говорят в профильном министерстве.

"У нас цена на электроэнергию в 2,5 раза ниже, чем в России и в 2,6 меньше, чем в Беларуси для населения. Три года мы не меняли на это цену и не меняем при входе в рынок", – говорит Игорь Насалик, министр энергетики и угольной промышленности Украины.

Энергетическая биржа, на которой государственные предприятия будут продавать киловатты, в частности для нужд граждан, уже готова к работе на новом рынке.

"Мы обучили уже более 177 участников. Мы оцениваем сейчас готовность 95-100%, поэтому да, я считаю, что все пройдет хорошо", – отметил Алексей Дубовский, председатель биржевого комитета "Украинской энергетической биржи".

Скупать у генераций дешевую электроэнергию для населения должно госпредприятие "Гарантированный покупатель". Долго его не создавали даже на бумаге. Но сейчас правительство уже назначило руководителя компании. А несколько дней назад органзацию зарегистрировали. Чтобы в стране развивалась возобновляемая энергетика, "Гарантированный покупатель" будет скупать киловатты и у зеленых генераций.

"Мы, как регулятор, в рамках действующего законодательства, предусмотрели все необходимые меры, все возможности для старта рынка электроэнергии с 1 июля 2019 года", – говорит Оксана Кривенко, председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

Следующим шагом, который должна сделать Украина после запуска энергорынка с 1 июля, будет объединение отечественной энергетической системы с европейской. Это усилит конкуренцию между поставщиками и будет способствовать обновлению отрасли.

Между тем, в Украине растет количество поставщиков электроэнергии. Теперь их 490. Нацкомиссия по вопросам регулирования энергетики своим решением выдала лицензии новичкам. Конкуренция за потребителей растет.


Ранее в парламенте обсудили запуск рынка электроэнергии.

Также мы писали, что Европейская бизнес ассоциация поддерживает своевременный запуск рынка электроэнергии.

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