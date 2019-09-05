В Украине заработал Антикоррупционный суд, а учетная ставка снизилась: итоги дня

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Общество

12 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один украинский военнослужащий погиб, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

Глава Верховного суда Валентина Данишевская пригласила президента Владимира Зеленского провести рабочую встречу и обсудить независимость судебной системы страны.

Высший антикоррупционный суд начал свою работу. ВАКС будет рассматривать уголовные производства по топ-коррупционерам по ходатайству Национального антикоррупционного бюро. На торжествах по этому случаю выступил президент Украины Владимир Зеленский. "Наконец в Украине заработал Антикоррупционный суд. Вы знаете, какие ожидания в обществе от вашей работы. Перед вами сегодня действительно большие вызовы", – сказал в частности Зеленский.

Обошлись в 12 млн грн ремонт и обустройство Высшего антикоррупционного суда, который 5 сентября начал свою работу. В него из местных судов общей юрисдикции поступят 3 тыс. уголовных дел, из которых по 190 досудебное расследование завершало НАБУ. К компетенции ВАКС отнесены 22 состава преступлений при условии, что они совершены специальным субъектом, и размер ущерба превышает 500 тыс. грн.

Председатели четырех депутатских фракций Киевского горсовета обратились к Владимиру Зеленскому с просьбой назначить мэра столицы Виталия Кличко на пост главы КГГА.

9 грузовиков с гуманитарной помощью Международный комитет Красного Креста направил на временно оккупированную территорию Донбасса. Доставлены гигиенические и продуктовые наборы, строительные материалы общим весом 166,55 тонны.

Не пропустили 5900 граждан Российской Федерации с начала года в Украину. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

Экономика

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Ослабил на 5 копеек до 25,31 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 6 сентября по сравнению с предыдущим банковским днем, 5 сентября. При этом за неделю – с 30 августа по 6 сентября – гривня по отношению к доллару ослабла на восемь копеек.

Снизить учетную ставку до 16,5% годовых приняло решение правление Национального банка с 6 сентября. НБУ продолжает цикл смягчения монетарной политики, поскольку видит тенденцию замедления инфляции до цели 5%.

30 млн евро может выделить Международная финансовая корпорация (IFC) государственному Укргазбанку в виде 5-летнего заем с возможностью конвертировать его в долю в акционерном капитале финучреждения в размере до 20%. Совет директоров корпорации планирует рассмотреть этот вопрос 19 сентября.

Европейская комиссия включила Украину в список стран, которые могут беспрепятственно поставлять фрукты и овощи в Евросоюз в соответствии с новыми требованиями безопасности продукции. Для того, чтобы экспортировать томаты, перец, яблоки, груши, сливы и пр., производитель должен обратиться в Госпродпотребслужбу для получения подтверждения, что продукция поставляется из мест, свободных от карантинных организмов.

7,3 тыс. украинских семей уже воспользовались новым продуктом "Нафтогаза Украины" "Газовый запас" с момента его запуска 23 августа. Они купили газ по низкой летней цене и будут использовать его в течение отопительного сезона. Общий объем газа, заказанный этими потребителями, составляет 4,5 млн куб. м.

Сократился на 1,1 млрд грн объем вложений нерезидентов в ОВГЗ по состоянию на 5 сентября, или на 1,2%, – до 86,1 млрд грн. Текущий объем ОВГЗ в портфеле нерезидентов составляет 11% от их общего объема в обороте, в то время как на начало года этот показатель составлял менее 1%.

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52% украинцев верят, что если государство прикажет поднять зарплату, то так и будет. Об этом свидетельствуют результаты опроса международной исследовательской компании Kantar TNS, проведенного по заказу Центра экономической стратегии.

Вырос на 13,2% объем валютных переводов физических лиц в Украину за январь-июль – до 106,3 млрд грн, что составляет 4,2 млрд в долларовом эквиваленте. Объем частных денежных переводов в Украину в 2018 году составил 10,9 млрд долл., что на 17,5% выше показателя за 2017 год.

Мир

Президент России Владимир Путин заявил о скором результативном завершении переговоров об обмене удерживаемыми лицами с Украиной. Конкретных сроков при этом он не назвал.

Секретная база спецназа США действует на территории Эстонии с 2014 года. Ее обнаружили авторы программы журналистских расследований "Очевидец" эстонского общественного ТВ. Только в 2019 году на финансирование базы выделено 15,7 млн долларов. Ееу создали после того, как Россия аннексировала Крым.

Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал "неприемлемой" ситуацию, когда Турция и другие развивающиеся страны не имеют права иметь ракеты с ядерными боеголовками. Однако он не уточнил, собирается ли Анкара приобретать или разрабатывать оружейные ядерные технологии. Турция подписала договоры о нераспространении ядерного оружия и о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Сумма, эквивалентная 8% ВВП мира, по данным Международного валютного фонда, находится на банковских счетах в офшорных зонах. Общая сумма скрытых в офшорах активов составляет около 7 трлн долларов. Большая часть этой суммы — средства, полученные в результате коррупции или незаконных действий.

Зафиксировано 609 нападений на беженцев в Германии за первые шесть месяцев 2019 года. Полиция расценивает все такие случаи как политически мотивированные преступления правого толка. Речь, в частности, идет о 60 нападениях на общежития для беженцев и 42 атаках против частных лиц и организаций, помогающих беженцам.

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