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В Украине заработала энергетическая биржа: как прошел первый день торгов

27 июня, 21:36

Все участники аукционов учились работать в новой системе, чтобы не было перебоев


Впервые в истории Украины прошли электронные аукционы – там крупнейшие производители продавали ток. Условия абсолютно прозрачные, в системе видно все, как на ладони: цены, объемы и, собственно, кто продает, а кто – покупает.

Украинская энергетическая биржа провела первые в истории Украины электронные аукционы по продаже электроэнергии. Это были торги с участием производителей, на которых возложены специальные обязанности. Все, чтобы для населения тарифы не изменились. Продают – Энергоатом и Укргидроэнерго. Покупает – госпредприятие "Гарантированный покупатель" для нужд населения. Накануне все участники аукционов учились работать в новой системе, чтобы перебоев не было.

"Видно, что все участники очень хорошо разбираются в системе. Соответственно, никаких вопросов не возникает. Например, те вопросы, которые возникали две-три, там, четыре недели назад, уже сняты. И соответственно, я считаю, что участники и рынок полностью готовы для того, чтоб всё прошло хорошо", – говорит Алексей Дубовский, председатель биржевого комитета "Украинская энергетическая биржа".

Больше всего энергии на аукционе продал Энергоатом – почти 5 млн мегаватт часов. Этого хватит, чтобы обеспечить большую часть украинцев электроэнергией по действующему тарифу на длительный срок.

"Все производители электроэнергии могут напрямую продавать потребителям электроэнергию. И с другой стороны, смогут, скажем, оптовые покупатели покупать ее для того, чтобы потом продавать каким-то маленьким потребителям электроэнергию. И т.наз. "электронные торги" и запускают этот механизм", – объясняет Борис Кушнирук, председатель экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра.

Уже на следующей неделе пройдут первые электронные аукционы с участием сотен независимых поставщиков. Торги состоятся, как только заработает новый рынок электроэнергии – с 1 июля.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что премьер Владимир Гройсман подписал постановление о рынке электроэнергии, которое обеспечит низкие тарифы для населения .

Также писалось, что представители энергоотрасли активно готовятся к запуску нового рынка электроэнергии .

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Тег энергетика, электроэнергия, Энергоатом, Укргидроэнерго, энергорынок

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Сегодня

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