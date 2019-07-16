В Украине зарегистрировали новую Таможенную службу
Новое ведомство получило регистрацию как юридическое лицо
Государственная таможенная служба (ГТС), которую возглавил Максим Нефьодов, получила регистрацию как юридическое лицо в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных организаций.
Об этом 16 июля сообщается на странице Министерства финансов Украины в Facebook.
По данным Минфина, новая Служба получила код ЕГРПОУ 43115923 и зарегистрирована по адресу: ул. Дегтяревская, 11-Г, Киев.
"Следующими этапами в построении новой Таможни станут утверждение структуры и штатного расписания Службы, создание территориальных органов ГТС, перевод работников, не менее 30%, в новую Службу. После этого Кабмин сможет принять распоряжение о возложении обязанностей от Государственной фискальной службы на ГТС", – сказано в сообщении.
Новости "Сегодня" сообщали, что 18 декабря 2018 года Кабмин принял решение о разделении Государственной фискальной службы (ГФС) на два отдельных органа – Таможенную и Налоговую службы, а 6 марта 2019 года – утвердил соответствующие положения.
Нефьодов победил в конкурсе на главу Таможенной службы, который состоялся 25 июня, а 5 июля Кабинет министров уволил его с должности заместителя министра экономического развития и торговли и назначил главой ГТС. Главой Налоговой ранее стал Сергей Верналов.
На прошлой неделе президент Владимир Зеленский призвал и.о. главы ГФС Александра Власова написать заявление об отставке из-за невыполнения в полном объеме их договоренности об увольнении руководителей четырех таможен в западных областях Украины. Подробнее смотрите в нашем сюжете:
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