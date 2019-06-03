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В Украине завершилась весенняя посевная

3 июня, 14:02

По данным Минагрополитики, структура посевных площадей оптимизирована

Фото: Минагрополитики Украины
Фото: Минагрополитики Украины.

Аграрии завершили весеннюю посевную кампанию в Украине, информирует 3 июня пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

"По предварительным данным, вся посевная площадь сельскохозяйственных культур во всех категориях хозяйств под урожай 2019 года составляет в районе 27,7 млн га, или на уровне 2018 года", – сказано в сообщении.

По данным Минагрополитики, зерновые культуры посеяны на площади 14,8 млн га, а технические – 9,2 млн га.

Структура посевных площадей в последние годы оптимизирована и значительно не изменилась, добавили в пресс-службе.

Напомним, заключительный отчет Государственной службы статистики по сбору урожая 2018 года подтвердил преодоление исторического для Украины рубежа производства зерна в весе после доработки – 70,057 млн тонн при урожайности 47,4 ц/га.

По мнению ученых, урожай зерновых и зернобобовых в 2019 году составит 68,4 млн тонн, что на 2,3% меньше, чем в прошлом году. 

При этом заместитель министра аграрной политики и продовольствия Владимир Топчий отметил, что сейчас нет оснований полагать, что урожай ранних зерновых культур 2019 года в Украине будет ниже прошлогоднего

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что аграрии способны значительно улучшить состояние украинской экономики:


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Тег зерно, аграрии, посевная, АПК , Минагропрод, зерновые

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