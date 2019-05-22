В Украине завершили выплаты вкладчикам еще одного банка-банкрота
Фонд гарантирования вкладов физлиц подал документы на ликвидацию банка как юрлица
Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) 20 мая завершил выплаты гарантированных сумм возмещения средств вкладчикам Реал Банка, информирует пресс-служба Фонда.
В тот же день документы на ликвидацию этого финучреждения как юрлица были поданы государственному регистратору.
"Фонд гарантирования завершает выплату гарантированных сумм возмещения средств по вкладам в день подачи документов для внесения в ЕГР (Единый государственный реестр. – Ред.) записи о ликвидации банка как юридического лица", – говорится в сообщении.
Кроме того, ФГВФЛ продлил на год ликвидацию Евробанка – с 17 августа 2019 года до 16 августа 2020-го включительно.
Напомним, по данным Фонда, около 867 тыс. человек пострадали от банкопада в 2014 году и обратились в ФГВФЛ.
В 2018 году завершилась процедура ликвидации первых четырех банков, которые были переданы в управление Фонда, – Госзембанка, Эрдэ Банка, банка "Таврика" и Классикбанка.
Общая сумма выплаченных гарантированных средств по состоянию на 1 мая 2019 года составила 89,4 млрд гривен. Только за апрель было выплачено 45 млн гривен.
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