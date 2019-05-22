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В Украине завершили выплаты вкладчикам еще одного банка-банкрота

22 мая, 06:06

Фонд гарантирования вкладов физлиц подал документы на ликвидацию банка как юрлица

Фото: пресс-центр НБУ

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) 20 мая завершил выплаты гарантированных сумм возмещения средств вкладчикам Реал Банка, информирует пресс-служба Фонда.

В тот же день документы на ликвидацию этого финучреждения как юрлица были поданы государственному регистратору.

"Фонд гарантирования завершает выплату гарантированных сумм возмещения средств по вкладам в день подачи документов для внесения в ЕГР (Единый государственный реестр. – Ред.) записи о ликвидации банка как юридического лица", – говорится в сообщении.

Кроме того, ФГВФЛ продлил на год ликвидацию Евробанка – с 17 августа 2019 года до 16 августа 2020-го включительно.

Напомним, по данным Фонда, около 867 тыс. человек пострадали от банкопада в 2014 году и обратились в ФГВФЛ. 

В 2018 году завершилась процедура ликвидации первых четырех банков, которые были переданы в управление Фонда, – Госзембанка, Эрдэ Банка, банка "Таврика" и Классикбанка.

Общая сумма выплаченных гарантированных средств по состоянию на 1 мая 2019 года составила 89,4 млрд гривен. Только за апрель было выплачено 45 млн гривен.

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Тег ФГВФЛ

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