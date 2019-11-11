В Украине завершился эксперимент с онлайн-арендой земли: стали известны детали

В СЕТАМ объяснили, почему электронные аукционы пока что не проводятся

/ Фото: Сергей Николаев, Сегодня

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Год назад госпредприятие СЕТАМ и Госслужба по делам геодезии, картографии и кадастра запустили пилотный проект по созданию первого в Украине государственного рынка аренды земли. Этот проект в СМИ окрестили "предпосылкой для снятия земельного моратория", он закончился в октябре-2019.

По результатам исследования успешности проекта, эффективность аренды земли на онлайн-площадке СЕТАМа оказалась значительно выше, чем при аналогичной процедуре "с молотка". Как рассказали сайту "Сегодня" в госкомпании, речь, в первую очередь, идет о повышении стоимости лотов.

"Результаты есть, более того, параллельная история длилась не такое долгое время: очень скоро мы увидели, что по электронным торгам цена растет значительно выше. Общее среднее повышение цены по каждому лоту составило 180%. То есть стоимость аренды на онлайн-торгах достигла 23,2% от нормативной денежной оценки (НДО). При этом "с молотка" она составляла порядка 12-13% от НДО", – подсчитали в СЕТАМе.

В итоге, Госгеокадастр фактически отказался от проведения офлайновых "молоточных" торгов и перевел все торги в режим онлайн.

"Таким образом, результаты говорят в пользу онлайновых торгов. Но, к сожалению, сейчас не успели с нормативной базой: после летнего пилотного проекта необходимо или принимать законы, или возвращаться к "старой" системе. Поэтому сейчас пока что торги вернулись к "офлайновым", но я уверен, что скоро будет принят закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения, в результате чего мы получим, опять же, электронную торговлю и правами аренды, и земельными участками", – объяснили в СЕТАМе.

Подробнее читайте в специальном материале сайта "Сегодня" – Снятие моратория на продажу земли: "тренировка" удалась

Ранее новости "Сегодня" также рассказывали, каким власть видит будущий рынок земли и чего боятся малые фермеры:

Все подробности в спецтеме Земельная реформа

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