В Украине заявили о рисках запуска "Турецкого потока" для Южной Европы и Молдовы

Сергей Макогон также сообщил, чем это грозит самой Украине

Фото: "Газпром"

Начало поставок российского газа по газопроводу "Турецкий поток", который строится в обход Украины, приведет к почти полной остановке транзита по южному направлению в Турцию. Об этом написал директор компании "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон на своей странице в Facebook.

По его словам, "Турецкий поток" становится объективной реальностью, хотя в нем "нет никакого экономического смысла".

"Для Украины реализация данного проекта приведет к почти полной остановке транзита по южному направлению в Турцию и, соответственно, к снижению транзитной выручки. Но значительно большие риски возникают для стран Южной Европы и Молдовы, которые исторически получали газ через Украину, а новые газопроводы еще не готовы", – подчеркнул Макогон.

Реклама

Директор "Оператора ГТС Украины" добавил, что в этой ситуации украинская сторона должна минимизировать риски, а также искать способы использования существующей инфраструктуры в новой реальности.

Как писали новости "Сегодня", президент России Владимир Путин накануне заявил, что российский газ по "Турецкому потоку" начнет поступать в Турцию до конца 2019 года.

В тренде Верховная Рада готовится начать работу: все фракции IX созыва

Напомним, "Турецкий поток" – это проект газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая – для стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки – 15,75 млрд кубометров газа в год.

В ноябре 2018 года "Газпром" завершил строительство морского участка "Турецкого потока". Общий бюджет строительства газопровода российская корпорация оценивает в 7 млрд евро, но, по мнению специалистов, "Турецкий поток" будет стоить Кремлю не менее 11,5 млрд евро.

В марте 2019 года строители соединили две секции "Турецкого потока" – морскую и прибрежную.

Между тем Москва требует от Киева продлить договор по транзиту газа через территорию Украины с 2020 года. Украинская сторона не согласна и поддерживает предложение Еврокомиссии о новом долгосрочном контракте:

Все подробности в спецтеме Обвал в Дрогобыче

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама