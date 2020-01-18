В Украине ждут подорожания овощей: эксперты объяснили ситуацию

Фермеры надеются продать свою продукцию подороже, но есть нюансы

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Украинские фермеры вернулись к работе после новогодних праздников, однако их надежды на существенный рост цен на овощи не оправдались. Производители рассчитывали, что борщевой набор сильно подорожает еще в конце декабря, благодаря предпраздничному ажиотажу.

По факту же рост цен составил лишь 10-15%, сообщили аналитики "Инфо-Шувар". Они отмечают, что в целом во вторую неделю января борщевой набор в Украине продавался в два раза дешевле, чем год назад. Исключением стал только картофель, который стоил почти на треть дороже, чем в прошлом году.

Следующего существенного роста цен фермеры теперь ждут в феврале.

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"Основанием для таких предположений стал сценарий последних двух сезонов, когда овощи начинали дорожать во второй половине зимы. Но в отличие от этих лет в 2019 году площади под овощами в Украине расширились. Поэтому рост цены пока под вопросом", – прокомментировала глава департамента аналитики ОРСП "Шувар" Татьяна Гетьман.

Она добавила, что весомым фактором остается то, что при росте цен на украинские овощи, на отечественном рынке достаточно быстро появляется импортная продукция.

"Например, импорт лука из Польши и Казахстана может начаться, как только цены преодолеют границу 10-11 грн/кг. Импорт картофеля начался еще в начале сезона и продолжается до сих пор", – считает Гетьман.

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Напомним, ранее эксперты также предупреждали, что в 2020 году украинцам следует ждать роста цен на свинину.

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