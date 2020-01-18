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В Украине ждут подорожания овощей: эксперты объяснили ситуацию

18 января, 08:13

Фермеры надеются продать свою продукцию подороже, но есть нюансы

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Украинские фермеры вернулись к работе после новогодних праздников, однако их надежды на существенный рост цен на овощи не оправдались. Производители рассчитывали, что борщевой набор сильно подорожает еще в конце декабря, благодаря предпраздничному ажиотажу.

По факту же рост цен составил лишь 10-15%, сообщили аналитики "Инфо-Шувар". Они отмечают, что в целом во вторую неделю января борщевой набор в Украине продавался в два раза дешевле, чем год назад. Исключением стал только картофель, который стоил почти на треть дороже, чем в прошлом году.

Следующего существенного роста цен фермеры теперь ждут в феврале.

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"Основанием для таких предположений стал сценарий последних двух сезонов, когда овощи начинали дорожать во второй половине зимы. Но в отличие от этих лет в 2019 году площади под овощами в Украине расширились. Поэтому рост цены пока под вопросом", – прокомментировала глава департамента аналитики ОРСП "Шувар" Татьяна Гетьман.

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Она добавила, что весомым фактором остается то, что при росте цен на украинские овощи, на отечественном рынке достаточно быстро появляется импортная продукция.

"Например, импорт лука из Польши и Казахстана может начаться, как только цены преодолеют границу 10-11 грн/кг. Импорт картофеля начался еще в начале сезона и продолжается до сих пор", – считает Гетьман.

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Напомним, ранее эксперты также предупреждали, что в 2020 году украинцам следует ждать роста цен на свинину.

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