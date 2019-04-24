В украинских банках обнаружили подозрительные операции

НБУ передал информацию в правоохранительные органы

Фото: пресс-центр НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) в январе-марте 2019 года направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов банков на общую сумму более 3,7 млрд гривен, информирует 24 апреля пресс-служба регулятора.

"По состоянию на 31 марта 2019 года в правоохранительные органы направлены по результатам проверок по вопросам финансового мониторинга четыре письма с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов пяти банков", – говорится в сообщении.

В НБУ также отметили, что отправили одно письмо с информацией о банке по объемам экспортных операций его клиентов (более 16 млрд гривен) и возможном непоступлении выручки за экспортную продукцию.

"Также по результатам валютного надзора Национальный банк информировал правоохранительные органы о масштабных финансовых операциях клиентов одного банка на общую сумму более 340,7 млн гривен и 105,6 млн долларов", – добавили в регуляторе.

Напомним, в 2018 году Нацбанк передал Службе безопасности Украины информацию о 42 банках и восьми небанковских финансовых учреждениях. Речь идет о подозрительных операциях клиентов на общую сумму более 67,5 млрд гривен, 68,1 млн долларов, 11,8 млн евро. Кроме того, регулятор направил правоохранителям данные о крупномасштабных операциях клиентов банков на сумму более 839,6 млн гривен, 738,4 млн долларов, 8,8 млн евро и 57,2 млн руб.

Ранее сообщалось, что в кредитный реестр НБУ поступила информация о более чем 80 тыс. заемщиков. В Нацбанке отметили, что с 1 января 2019 года все банки обязаны использовать соответствующую информацию, поскольку это "повышает эффективность оценки банками кредитного риска".

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