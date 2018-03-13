В украинский госбанк войдет иностранный инвестор

Сегодня, 12:26

Заключение сделки ожидается уже в 2018 году

Фото: Wikimapia
Фото: Wikimapia

Государственный Укргазбанк, который готовится к приватизации, в текущем году ожидает вхождения в его капитал Международной финансовой корпорации (IFC), являющейся структурой Всемирного банка. Об этом заявил в интервью УНИАН глава правления финучредения Кирилл Шевченко.

"Это будет миноритарный пакет до 25%. Мы ожидаем сделку с IFC в этом году. Все предпосылки, чтобы государство стало партнером со Всемирным банком, созданы", – сказал банкир.

По его словам, это будет уникальное партнерство для украинского госбанка, открывающее доступ к более дешевому финансированию и новым технологиям в управлении.

Шевченко подчеркнул, что Укргазбанк готов к приватизации больше других госбанков, однако о полной продаже говорить еще рано.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов Украины технически готово к приватизации государственного УкргазбанкаИз капитала Укргазбанка государство планировало частично или полностью выйти еще до конца 2017 года, однако этого не произошло. Ожидается также приватизация двух других крупнейших государственных финучреждений – Ощадбанка и Укрэксимбанка. Правительство планирует продать по 20% акций этих банков.

Как известно Укргазбанк работает на рынке Украины с 1993 года. По результатам докапитализации банка при участии государства в 2009 году доля Министерства финансов в капитале Укргазбанка составляет 95%. По итогам 2017 года банк получил 623,8 млн грн прибыли.
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