В украинской энергетике активно внедряют искусственный интеллект

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В современном мире роботы ставят диагнозы, выращивают растения и управляют автомобилями – технологии выполняют едва ли не половину нашей ежедневной работы.

В отличие от людей, они могут справиться быстрее, качественнее и без перерыва на обед. Это реальность, которая уже наступает каждому на пятки и называется "искусственный интеллект".

Его активно внедряют в развитых странах – робот-помощник, дрон-официант или автопилот в поезде – привычные вещи для развитых стран. Внедрять новейшие технологии, строить умные города там начали десятки лет назад.

Искусственный интеллект упрощает жизнь людям. Разработчики находят все новые и новые возможности использовать его в быту и, например, в Корее целой больницей управляет компьютер.

"Программа объединяет все данные о пациентах, находящихся в больнице и предупреждает медперсонал, какая помощь нужна каждому из пациентов", – рассказал президент больницы Джона Хопкинса Редонда Джи Миллер.

На одном из предприятий в Сеуле цифровые двигатели для бытовой техники составляют работы. Люди только контролируют производство. В Южной Корее "умная ферма", где компьютер определяет, когда полить растения, а когда – прибавить удобрений, уже не считается диковинкой.

В Украине же инновации впервые использовали в энергетической сфере. Искусственный интеллект уже считает, сколько электроэнергии понадобится людям и предприятиям в будущем.

"Генерируется столько энергии, сколько пользователи будут использовать. Энергорынок становится более эффективным. То есть, мы не используем природные ресурсы или ресурсы генерации, выбрасывая их в воздух", – рассказал разработчик технологии a-Gnostics Андрей Столбов.

Точный прогноз для потребителей – возможность планировать расходы, а для энергетиков компании Trading – планировать работу.

"Потребители смогут более качественно прогнозировать свое потребление. То есть, уменьшать стоимость электроэнергии. Для производителей – это повышение конкурентоспособности, потому что понимание графика потребления позволяет более экономно работать на своем оборудовании", – заявил генеральный директор D.Trading Виталий Бутенко.

Миллионы гривен на инновации. Эти инвестиции на пользу не только энергетикам, но и их клиентам.

"Мы внедряем инновационные решения, которые ломают наши обычные подходы. Почему мы это делаем? Потому, что мы хотим улучшить безопасность, и улучшить эффективность. Это все идете на пользу не только ДТЭК, но и Украине", – подчеркнул директор по инновациям компании ДТЭК Эммануэле Вольпе.

Развлечения, медицина, промышленность. Новейшие разработки в различных отраслях помогают нам и упрощают жизнь. То, что вчера мы считали технологиями будущего, в разных странах уже давно – обыденные вещи. В Украине такие чудеса понемногу появляются. В основном благодаря частным компаниям.

Напомним, с 1 июля в Украине введен новый оптовый рынок электроэнергии в соответствии с принятым в 2017 году Верховной Радой законом "О рынке электрической энергии". Запуск рынка — это обязательство Украины в рамках имплементации Третьего энергопакета ЕС. А также условие сотрудничества Украины с МВФ и получения макрофинансовой помощи от ЕС в размере 500 млн евро в этом году.

После запуска нового рынка электроэнергии ежесуточно увеличивается ее импорт, что влияет на снижение цен на рынке.

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