В украинскую ГТС инвестируют средства: на что потратят деньги

Газовую инфраструктуру за пять лет могут перестроить

Фото: facebook.com/utg.ua

После завершения действия нового газового контракта, подписанного "Нафтогазом" и "Газпромом", транзит газа из РФ по территории Украины, скорее всего, составит не менее 40 млрд кубометров в год. Однако за пять лет украинскую газотранспортную систему (ГТС) подготовят и к другому развитию событий.

Об этом заявил глава "Оператора ГТС" Сергей Макогон в интервью Интерфакс-Украина.

"Думаю, что транзит останется не меньше 40 млрд кубометров. Такой балансирующей мощности, такой гибкости, которую может дать украинская ГТС, больше нет. "Северный поток" – это абсолютно негибкая система. У них стоит одна компрессорная станция на 200 или 250 атмосфер на Балтике и качает через весь регион газ, который выходит в Германии. Эта система рассчитана на постоянную прокачку стабильных объемов. Поэтому наша система должна остаться востребованной, если "Газпром" останется основным поставщиком газа в Европу", – отметил Макогон.

Он считает, что Украина может предпринять действия, чтобы через пять лет газотранспортная система могла работать только на внутренних объемах.

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"В следующие пять лет у нас будет достаточный доход, который позволит нашу систему привести в порядок. Я для себя поставил задачу привести ГТС к тому виду, чтобы через пять лет мы были в состоянии работать, даже основываясь только на внутренних объемах потребления", – поделился планами топ-менеджер.

Он отметил, что к тому времени транзит газа через территорию Украины будет востребован, однако следует подготовиться и к иному сценарию.

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"Думаю, что даже через пять лет транзит останется, но мы должны подготовиться и к другому развитию событий. У нас первое заседание набсовета 21 января, на нем мы рассмотрим первый драфт стратегии", – резюмировал глава Оператора ГТС.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что "ДТЭК Нафтогаз" добыл 1,66 млрд куб. м природного газа за 2019 год, что на 0,66% превысило объемы добычи предыдущего года и стало новым рекордным показателем как для компании, так и для сектора частной газодобычи Украины.

Напомним, после сокращения прокачки российского газа через Украину транзит начал восстанавливать объемы.

Также мы сообщали о том, что в настоящее время никаких договоренностей о прямых поставках газа из России в Украину нет, хотя юридическим лицам не запрещено бронировать мощности украинской ГТС для импорта газа из России в Украину.

Все подробности в спецтеме Газовые переговоры

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