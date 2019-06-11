В Украину активно везут импортные яблоки: побит рекорд сезона

Дефицит украинской продукции наметился уже в апреле

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Аграрии заявили, что юг Украины ждут проблемы с урожаем черешни и яблок. При этом уже в мае в нашу страну импортировали более 7 тыс. тонн яблок – это наибольший объем импорта с начала сезона. А по сравнению с апрелем импорт увеличился в 7 раз, информируют в аналитическом центре "Инфо-Шувар".

Всего с начала сезона Украина импортировала 10,2 тыс. тонн яблок. В прошлом сезоне за тот же период было импортировано 6,2 тыс. тонн яблока.

Аналитики объяснили, что потребность в импорте на рынке Украины возникла еще в апреле в связи с сокращением предложения качественного украинского яблока.

"Большинство украинских производителей не верили в рост цены в конце сезона и распродали большинство урожая еще до конца зимы. К тому же потенциал хранения яблок в этом сезоне был относительно невысоким из-за ускоренного созревания. Соответственно, уже в апреле мы увидели рост цены, а украинские трейдеры начали импортировать яблоко из соседней Польши. Росту цен на яблоки способствовала и ситуация на рынке ягод, клубника и черешня появились на рынке минимум на 10-14 дней позже... Предложение ягод до конца мая было ограниченным из-за дождливой погоды в главных производственных регионах. Когда с начала мая ягод на рынке стало больше, и цены на яблоко снова начали проседать", – комментирует ситуацию руководительница департамента аналитики ОРСП "Шувар" Татьяна Гетьман.

Как сообщается, оптовые цены на яблоки в Украине выросли на 35-60%. Наибольший скачок цены был зафиксирован именно в мае.

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