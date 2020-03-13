В Украину активно везут клубнику: что с ценами

Украина в 2020 году заметно увеличила импорт клубники, закупки которой обычно растут в феврале из-за Дня всех влюбленных. Об этом сообщили аналитики "Инфо-Шувар", добавив, что в этом году желающих заработать перед праздником было больше. Поэтому предложение клубники выросло, а цена оказалась на 30% ниже, чем в тот же период 2019 года.

"Каждый год мы увеличиваем импорт клубники вне сезона собственного производства и каждый год первая ягода стоит дешевле, чем в предыдущем сезоне. Большинство ягоды в конце зимы и в начале весны мы завозим с Греции и Испании", – рассказывают операторы терминала "Овощи и фрукты" ОРСП "Шувар".

Так, к началу марта-2020 импортная клубника стоила 120-140 грн/кг, год назад – 140-160 грн/кг. С начала февраля-2020 цены на импортную ягоду снизились в 1,4 раза.

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"Украинские фермеры выходят на рынок со своей ягодой в конце апреля в начале мая, и сразу вынуждены конкурировать с импортной ягодой, цены на которую ежегодно снижаются. Конечно, в таких условиях украинская ягода тоже начинает очень быстро дешеветь на самом старте продаж, даже в сезоны с не очень хорошим урожаем. В 2019 году сезон украинской клубники начался в 20-х числах апреля ценой 100-120 грн/кг", – отметили эксперты.

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Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, что украинцы уже ждут привычного весеннего роста цен на борщовый набор.

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