В Украину активно везут мандарины: спрос на фрукты резко вырос

Перед Новым годом украинцы покупают в три раза больше мандаринов, чем обычно

В Украине подорожала фруктовая корзина к Новому году, но мандарин все еще подтверждает звание главного фрукта зимних праздников. Именно перед Новым годом украинцы покупают мандаринов в три раза больше, чем обычно. Такую тенденцию отследили поставщики.

Из-за ажиотажа растут и цены на мандарины. Новости "Сегодня" выясняли, насколько качественные цитрусовые попадают в Украину, откуда везут фрукты, и есть ли опасность отравиться нитратами, содержащимися в мандаринах.

Мандарины в Украину прибывают в огромных контейнерах – в течение двух недель после того, как их собрали.

"Как правило, на верхних крышках пишется калибр", – объясняет "Сегодня" руководитель направления развития оптовой плодово-овощной базы в Полтаве Кирилл Цыганенко.

В Украину мандарины везут из Турции, Египта, Испании и Грузии. Больше всего на наших прилавках – турецких мандаринов. Самый популярный сорт – "Сацума".

"Это тот сорт, к которому привыкли наши дедушки, бабушки, мамы, папы. По вкусу он похож на грузинский мандарин. Только он более качественный. В Турции его чуть-чуть по-другому обрабатывают. То есть он имеет более товарный вид, блестящий, красивенький, красиво упакованный", – говорит Цыганенко.

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Такого понятия, как неурожай мандаринов, – не существует, объясняют корреспондентам "Сегодня". На цену влияет сезонность и погода. Когда в Турции период дождей, мандарины набирают влагу, и многие из них портятся. Чтобы минимизировать убытки, поставщики поднимают цену. "Сегодня" попросили представителя базы рассказать, как выбрать свежий и сладкий плод.

"Какой мандарин более свежий, вы не поймете", – говорит Цыганенко, но при этом объясняет, как выбрать мандарин послаще.

Перед Новым годом, прогнозируют на оптовых базах, цена несколько вырастет. Именно потому, что украинцы в эти дни покупают в три раза больше мандаринов, чем обычно.

"Сегодня" берутся проверить в лаборатории – насколько качественные мандарины продают украинцам. В Украине, по закону, проверяют только внешний вид мандаринов. Качество фруктов контролируют те страны, откуда прибывает товар. "Сегодня" заказывают в лаборатории собственное исследование – проверку на содержание нитратов. Это недорого – 58 грн.

"Нужно почистить мандарин, несъедобные части не исследуются", – объясняют "Сегодня" в лаборатории.

Несколько минут и аппарат выдает – 11,6 мг нитратов на килограмм веса.

"Нет предельно допустимой нормы концентрации, к которой мы могли бы привязать этот показатель и сделать какой-то вывод определенный", – объясняет заведующая лабораторией Госпродпотребслужбы в Полтавской области Тамара Матвиенко.

Но можем сравнить показатели с данными по другим продуктами. К примеру, предельная норма нитратов для арбузов – 60 мг/кг. Для ранней капусты 900 мг/кг, для помидоров – меньше 900 мг/кг.

Массово завозить мандарины в Украину будут до апреля. Перед Пасхой украинцы традиционно наедаются этим фруктом, и затем спрос на мандарины падает.

Напомним, ранее новости "Сегодня" решили разобраться, как по сравнению с прошлым годом изменились цены на базовые продукты.

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