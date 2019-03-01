В Украину едет миссия МВФ

Техническая команда из нескольких специалистов Международного валютного фонда будет работать в Киеве неделю

Фото: AFP

В Украину едет миссия МВФ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/936/d25/5c7936d2519ec.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/936/d25/5c7936d2519ec.jpg 2019-03-01T15:46:00+02:00 Экономика Техническая команда из нескольких специалистов Международного валютного фонда будет работать в Киеве неделю

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) будет работать в Киеве с 5 по 13 марта, сообщили в представительстве Фонда со ссылкой на заявление постоянного представителя МВФ в Украине Йосты Люнгмана.

"Техническая команда в составе нескольких специалистов МВФ посетит Киев в период с 5 по 13 марта 2019 года", – сказано в сообщении.

В нем также говорится, что эксперты Фонда обсудят в Киеве события в экономической сфере и прогресс во внедрении реформаторских мер, предусмотренных программой stand-by с Украиной.

Напомним, 18 декабря 2018 года Совет директоров МВФ утвердил новую программу сотрудничества с Украиной – stand-by. Срок программы – 14 месяцев, объем – около 3,9 млрд долларов. В том же месяце Украина получила первый транш по новой программе МВФ в размере 1,4 млрд долларов и побила рекорд по валютным резервам.

В январе 2019 года Киев и Фонд определили так называемые "маяки", которые украинская сторона должна выполнить в течение нынешнего года для получения полного финансирования по программе кредитования МВФ в режиме stand-by.

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