В Украину хлынули туристы из дальних стран

Доходы госбюджета от туристической отрасли резко выросли

Фото: Григорий Салай, Сегодня

В Украину хлынули туристы из дальних стран //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d4b/413/5c6d4b413685f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d4b/413/5c6d4b413685f.jpg 2019-02-20T14:43:00+02:00 Экономика Доходы госбюджета от туристической отрасли резко выросли

Поступления в бюджет Украины от туристического сбора по итогам 2018 года выросли на 29,2%, до 90,7 млн грн. При этом совокупные поступления туристического сбора и налоговых платежей из туристической отрасли повысились на 20,7%, до 4,2 млрд грн. Такие данные обнародовало Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ).

"Это свидетельствует о росте объемов внутренних туристических потоков и эффективности внедрения реформы децентрализации, а именно повышении фискальной дисциплины на местах", – пояснили в МЭРТ.

Также в ведомстве отметили, что структура иностранного туристического потока в Украину заметно изменилась. В частности, Госпогранслужба зафиксировала рост числа туристов из стран, которые не являются соседями Украины:

из Испании – на 68%;

Великобритании – 47,3%;

Литвы – 23,4%;

Италии – 15,4%;

Германии – 13,3%;

Франции – 9,2%;

Индии – на 57,4%;

Китая – на 38,8%;

Японии – на 38,3%;

Израиля – на 21,7%;

США – на 19%.

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Приграничное движение, наоборот, сократилось.

"Такие изменения в структуре туристического потока стали результатом активизации продвижения Украины на международном туристическом рынке, двустороннего сотрудничества, визовой либерализации, увеличения предложений прямого и бюджетного авиасообщения", – пояснили в министерстве.

Наиболее популярными у иностранцев стали Закарпатская, Одесская и Харьковская области. Последняя приобретает роль центра делового туризма. Сами украинцы чаще всего посещают Киевскую, Львовскую, а также Полтавскую, Черкасскую и Днепропетровскую области.

Напомним, в Украине изменили правила уплаты туристического сбора. Сбор теперь должны платить даже те, кто остановится на ночевку в частном секторе или на съемной квартире. При этом в 2019 году туристический сбор не может превышать 20,86 грн за сутки размещения для украинских туристов и 208,65 грн (около 6,5 евро) для иностранцев.

А в Киеве туристический сбор дополнительно повысили. Изменения коснутся и иностранных туристов, и для украинцев,платить сбор будут хостелы, отели и пансионаты. В 2018 году Киев посетили 3 млн внутренних туристов и почти 2 млн иностранцев. Если в 2019 году турпоток останется таким же, то город может получить до 150 млн гривен налогов (почти в 5 раз больше, чем в прошлом году).

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