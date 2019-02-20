В Украину хлынули туристы из дальних стран
Доходы госбюджета от туристической отрасли резко выросли
Поступления в бюджет Украины от туристического сбора по итогам 2018 года выросли на 29,2%, до 90,7 млн грн. При этом совокупные поступления туристического сбора и налоговых платежей из туристической отрасли повысились на 20,7%, до 4,2 млрд грн. Такие данные обнародовало Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ).
"Это свидетельствует о росте объемов внутренних туристических потоков и эффективности внедрения реформы децентрализации, а именно повышении фискальной дисциплины на местах", – пояснили в МЭРТ.
Также в ведомстве отметили, что структура иностранного туристического потока в Украину заметно изменилась. В частности, Госпогранслужба зафиксировала рост числа туристов из стран, которые не являются соседями Украины:
- из Испании – на 68%;
- Великобритании – 47,3%;
- Литвы – 23,4%;
- Италии – 15,4%;
- Германии – 13,3%;
- Франции – 9,2%;
- Индии – на 57,4%;
- Китая – на 38,8%;
- Японии – на 38,3%;
- Израиля – на 21,7%;
- США – на 19%.
Приграничное движение, наоборот, сократилось.
"Такие изменения в структуре туристического потока стали результатом активизации продвижения Украины на международном туристическом рынке, двустороннего сотрудничества, визовой либерализации, увеличения предложений прямого и бюджетного авиасообщения", – пояснили в министерстве.
Наиболее популярными у иностранцев стали Закарпатская, Одесская и Харьковская области. Последняя приобретает роль центра делового туризма. Сами украинцы чаще всего посещают Киевскую, Львовскую, а также Полтавскую, Черкасскую и Днепропетровскую области.
Напомним, в Украине изменили правила уплаты туристического сбора. Сбор теперь должны платить даже те, кто остановится на ночевку в частном секторе или на съемной квартире. При этом в 2019 году туристический сбор не может превышать 20,86 грн за сутки размещения для украинских туристов и 208,65 грн (около 6,5 евро) для иностранцев.
А в Киеве туристический сбор дополнительно повысили. Изменения коснутся и иностранных туристов, и для украинцев,платить сбор будут хостелы, отели и пансионаты. В 2018 году Киев посетили 3 млн внутренних туристов и почти 2 млн иностранцев. Если в 2019 году турпоток останется таким же, то город может получить до 150 млн гривен налогов (почти в 5 раз больше, чем в прошлом году).
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