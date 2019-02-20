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В Украину хлынули туристы из дальних стран

Сегодня, 14:43

Доходы госбюджета от туристической отрасли резко выросли

Фото: Григорий Салай, Сегодня
В Украину хлынули туристы из дальних стран //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d4b/413/5c6d4b413685f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d4b/413/5c6d4b413685f.jpg Экономика Доходы госбюджета от туристической отрасли резко выросли

Поступления в бюджет Украины от туристического сбора по итогам 2018 года выросли на 29,2%, до  90,7 млн грн. При этом совокупные поступления туристического сбора и налоговых платежей из туристической отрасли повысились на 20,7%, до 4,2 млрд грн. Такие данные обнародовало Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ). 

"Это свидетельствует о росте объемов внутренних туристических потоков и эффективности внедрения реформы децентрализации, а именно повышении фискальной дисциплины на местах", – пояснили в МЭРТ.

Также в ведомстве отметили, что структура иностранного туристического потока в Украину заметно изменилась. В частности, Госпогранслужба зафиксировала рост числа туристов из стран, которые не являются соседями Украины:

  • из Испании – на 68%;
  • Великобритании – 47,3%;
  • Литвы – 23,4%;
  • Италии – 15,4%;
  • Германии – 13,3%;
  • Франции – 9,2%;
  • Индии – на 57,4%;
  • Китая – на 38,8%;
  • Японии – на 38,3%;
  • Израиля – на 21,7%;
  • США – на 19%.

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Приграничное движение, наоборот, сократилось.

"Такие изменения в структуре туристического потока стали результатом активизации продвижения Украины на международном туристическом рынке, двустороннего сотрудничества, визовой либерализации, увеличения предложений прямого и бюджетного авиасообщения", – пояснили в министерстве.

Наиболее популярными у иностранцев стали Закарпатская, Одесская и Харьковская области. Последняя приобретает роль центра делового туризма. Сами украинцы чаще всего посещают Киевскую, Львовскую, а также Полтавскую, Черкасскую и Днепропетровскую области.

Напомним, в Украине изменили правила уплаты туристического сбора. Сбор теперь должны платить даже те, кто остановится на ночевку в частном секторе или на съемной квартире. При этом в 2019 году туристический сбор не может превышать 20,86 грн за сутки размещения для украинских туристов и 208,65 грн (около 6,5 евро) для иностранцев.

А в Киеве туристический сбор дополнительно повысили. Изменения коснутся и иностранных туристов, и для украинцев,платить сбор будут хостелы, отели и пансионаты. В 2018 году Киев посетили 3 млн внутренних туристов и почти 2 млн иностранцев. Если в 2019 году турпоток останется таким же, то город может получить до 150 млн гривен налогов (почти в 5 раз больше, чем в прошлом году).

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Тег туризм, туристы, иностранцы, туристический сбор, Украина

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