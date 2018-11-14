В Украину идет новогодняя лихорадка: почему нужно поторопиться с подарками

Новогодняя волна постепенно накрывает Украину. В супермаркетах уже продаются искусственные елки, игрушки и сладости. Журналисты "Сегодня" узнали, что выбирают к празднику украинцы, и почему покупать подарки выгодно именно сейчас.

Блестящие поросята-копилки, свечи, Санта-Клаусы ручной работы, елочные букеты... В бутике Татьяны Перегудовой красивый подарок – это синоним оригинальности. Татьяна говорит: на будущий год нужно дарить что-то практическое.

"Любой подарок, который вы выберете и который будет нести уют в доме – это отличный подарок. Например, скатерти, прихватки, наборы посуды в желто-коричневых тонах. Потому что год желтой свинки", – советует Татьяна.

Обычную чашку или елочную игрушку тоже можно превратить в самый желанный презент благодаря упаковке. Татьяна колдует над обертками десятый год. Говорит: нередко коробка бывает дороже, чем содержимое.

Среди подарков – в лидерах косметические наборы. Эксперты объясняют: времена, когда женщина мечтала достать из-под елки новую сковородку, давно прошли.

"Для мужчин и для женщин всегда очень актуальна ароматическая коллекция – парфюмы, ароматы, туалетные воды – это то, что является востребованным в бьюти-индустрии. Если говорить конкретно о женщинах, то это крема для рук, пудры, нейтральных оттенков румяна, помады, тени, туши", – отмечает Нататья Сергеева, которая помогает с подбором подарков.

Ждать декабря, чтобы покупать все подарки в горячке, не стоит, советует менеджер Тамара Дзюба. Цены будут выше, а выбор – меньше.

"Можно даже провести эксперимент: посмотреть цены сейчас и примерно через неделю-две. Окажется, что они станут выше процентов на 20-30. А потом посмотреть во время распродажи – они немножко опускаются, но так или иначе компания не упустит возможности заработать дополнительные деньги", – говорит Тамара.

Те же, кто ждет глобальной распродаж, рискуют купить товар-хлам, который не смогли продать в сезон.

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