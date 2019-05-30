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В Украину идет связь 5G: когда запустят новый стандарт

30 мая, 07:00

Подписан указ о внедрении новой технологии связи. Эксперты: это случится, но не скоро

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Не прошло и года после внедрения в нашей стране связи стандарта 4G, как чиновники уже вовсю строят планы насчет стандарта следующего поколения 5G — его собираются запустить уже в 2020 году. В последние дни своих полномочий президент Петр Порошенко подписал указ о запуске этой технологии. В документе гарант приказал Кабмину вместе с Нацкомиссией связи к 2020 году разработать и утвердить график мероприятий по внедрению связи пятого поколения.

"5G позволит людям получить совершенно новые услуги — интерактивное телевидение, электронное управление, повышение качества менеджмента и совершенно новые условия работы ІТ-сектора, — отметил Порошенко. — Это также поступления в Госбюджет и новые инвестиции в Украину".

О грядущем запуске новой технологии еще ранее заявляли и в Нацкомиссии связи. 

"Мы уже анализируем необходимые частоты", — рассказал глава ведомства Александр Животовский, добавив, что диапазоны определят этой осенью.

А вот первые лицензии на них выставят на торги в следующем году. По крайней мере, такое заявлял в начале мая министр инфраструктуры Владимир Омелян.

По словам Животовского, комиссия должна обсудить новую связь и с операторами, ведь "5G — это больше об инфраструктуре и смежных отраслях, чем о смартфонах". Так, технология вполне потянет беспилотный транспорт, виртуальную реальность, интернет вещей, удаленные медицинские операции. Впрочем, смартфонам стандарт тоже пригодится: эксперты предполагают, что средняя скорость 5G будет достигать как минимум 10 Гбит/сек. Это позволит мгновенно загружать видео самого высокого разрешения и скачивать даже "тяжелые" сериалы за считанные минуты. Сеть пятого поколения сможет беспрерывно обслуживать десятки тысяч пользователей одновременно, не теряя при этом скорости.

Однако, специалисты относятся скептически как к срокам запуска технологии, так и к целесообразности ее внедрения.

"Я не верю в запуск 5G в Украине в ближайшие пять лет. Ведь даже самого стандарта еще нет — его планируют утвердить как раз в 2020 году", — рассказал нам глава Интернет Ассоциации Украины Александр Федиенко.

По его словам, многие не понимают, что стандарт в первую очередь нужен для управления искусственным интеллектом: "умного дома" и города, различных машинных приложений, а не для обыкновенного доступа к интернету и голосовому общению.

"Но в нашей стране вообще нет рынка такой направленности. То есть 5G не для кого внедрять", — считает эксперт.

Он отмечает, что соответствующие частоты могут стоить на тендерах до 10 млрд грн (4G стоили 5,434 млрд грн. — Авт.), а операторы, как бизнес-структуры, должны понимать, как такое вложение окупится при отсутствии подходящих потребителей:

"Поэтому я надеюсь, что частоты купит внешний оператор, который не просто построит сеть, но и будет проталкивать новые программы е-управления городом".

Напомним, также "Сегодня" писали о том, что связь 5G ударит по климату: погода станет непредсказуемой. Мобильная связь 5-го поколения может отбросить человечество на 40 лет назад.


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Тег технологии, интернет, связь, частоты, стандарт 4G

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АВТОР:

Мария Пирогова

Источник:

Сегодня

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