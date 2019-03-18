В Украину не пустили зараженные мандарины

В партии мандаринов выявили средиземноморскую плодовую муху

Фото: Pixabay

В Украину не пустили зараженные мандарины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/fad/cfb/5c8fadcfb04d4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/fad/cfb/5c8fadcfb04d4.jpg 2019-03-18T16:45:00+02:00 Экономика В партии мандаринов выявили средиземноморскую плодовую муху

Партию зараженных испанских мандаринов, которая поступила из Польши, не пропустили на территорию Украины. Об этом 18 марта сообщает пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

По данным ведомства, груз весом более 1,7 тонны был заражен средиземноморской плодовой мухой.

Специалисты выявили и задержали зараженную партию 14 марта в ходе фитосанитарного контроля в отделе таможенного оформления "Западный" в Киевской области.

Госпотребслужба направила в страну-экспортер Польшу ноту о несоответствии груза фитосанитарным требованиям Украины.

Напомним, 2 февраля 2019 года в Украине вступил в силу закон о новых правилах проведения фитосанитарной экспертизы. Принятым законом определяется, что теперь оценку растительной продукции для подтверждения ее карантинной безопасности смогут проводить не только государственные, но и частные лаборатории.

Ранее на территорию страны не пропустили партию зараженных цитрусовых из Египта весом 24,9 тонны. Груз был заражен средиземноморской плодовой мухой:

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