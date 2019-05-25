В Украину не пустили зараженную продукцию из Казахстана

По данным Госпотребслужбы, в партии выявили карантинный организм

Автомобиль, в котором обнаружили зараженный груз. Фото: Главное управление Госпотребслужбы в Житомирской области.

Партию зараженных семян льна из Казахстана не пропустили на территорию Украины. Об этом информирует пресс-служба Главного управления Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Житомирской области.

По данным ведомства, специалисты выявили в семенах карантинный организм – повилику полевую. Ее обнаружили 22 мая на таможенном посту "Житомир-центральный".

В Госпотребслужбе сообщили, что по данному факту составлено предварительное нотификационное сообщение.

Какой объем зараженного груза, не уточняется.

Напомним, 2 февраля 2019 года в Украине вступил в силу закон о новых правилах проведения фитосанитарной экспертизы. Принятым законом определяется, что теперь оценку растительной продукции для подтверждения ее карантинной безопасности смогут проводить не только государственные, но и частные лаборатории.

Ранее на территорию страны не пропустили партию зараженных цитрусовых из Египта весом 24,9 тонны. Груз был заражен средиземноморской плодовой мухой:

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