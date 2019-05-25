В Украину не пустили зараженную продукцию из Казахстана
По данным Госпотребслужбы, в партии выявили карантинный организм
Партию зараженных семян льна из Казахстана не пропустили на территорию Украины. Об этом информирует пресс-служба Главного управления Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Житомирской области.
По данным ведомства, специалисты выявили в семенах карантинный организм – повилику полевую. Ее обнаружили 22 мая на таможенном посту "Житомир-центральный".
В Госпотребслужбе сообщили, что по данному факту составлено предварительное нотификационное сообщение.
Какой объем зараженного груза, не уточняется.
Напомним, 2 февраля 2019 года в Украине вступил в силу закон о новых правилах проведения фитосанитарной экспертизы. Принятым законом определяется, что теперь оценку растительной продукции для подтверждения ее карантинной безопасности смогут проводить не только государственные, но и частные лаборатории.
Ранее на территорию страны не пропустили партию зараженных цитрусовых из Египта весом 24,9 тонны. Груз был заражен средиземноморской плодовой мухой:
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Украину не пустили зараженную продукцию из Казахстана". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Украину не пустили зараженную кукурузу из США
По данным Госпотребслужбы, в партии выявили карантинное заболевание
В Украину пытались ввезти зараженную продукцию из Казахстана
Партию зараженных семян льна задержали в Житомирской области