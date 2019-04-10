В Украину не пустили зараженные помидоры из Турции

По данным Госпотребслужбы, груз был заражен южноамериканской томатной молью

Фото: Pixabay

В Украину не пустили зараженные помидоры из Турции //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/dbc/367/5cadbc36746a3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/dbc/367/5cadbc36746a3.jpg 2019-04-10T12:55:00+03:00 Экономика По данным Госпотребслужбы, груз был заражен южноамериканской томатной молью

Партию зараженных помидоров из Турции весом 14,95 тонны не пропустили на территорию Украины.

Об этом 10 апреля информирует пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

По данным ведомства, груз был заражен южноамериканской томатной молью.

Специалисты выявили и задержали эту партию в ходе фитосанитарного контроля на таможенном посту "Хмельницкий- центральный" в Хмельницкой области.

Госпотребслужба сообщила, что направит турецкой стороне ноту о несоответствии грузов фитосанитарным требованиям Украины.

Напомним, 2 февраля 2019 года в Украине вступил в силу закон о новых правилах проведения фитосанитарной экспертизы. Принятым законом определяется, что теперь оценку растительной продукции для подтверждения ее карантинной безопасности смогут проводить не только государственные, но и частные лаборатории.

Ранее на территорию страны не пропустили партию зараженных цитрусовых из Египта весом 24,9 тонны. Груз был заражен средиземноморской плодовой мухой:

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