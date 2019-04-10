В Украину не пустили зараженные помидоры из Турции
По данным Госпотребслужбы, груз был заражен южноамериканской томатной молью
Партию зараженных помидоров из Турции весом 14,95 тонны не пропустили на территорию Украины.
Об этом 10 апреля информирует пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
По данным ведомства, груз был заражен южноамериканской томатной молью.
Специалисты выявили и задержали эту партию в ходе фитосанитарного контроля на таможенном посту "Хмельницкий- центральный" в Хмельницкой области.
Госпотребслужба сообщила, что направит турецкой стороне ноту о несоответствии грузов фитосанитарным требованиям Украины.
Напомним, 2 февраля 2019 года в Украине вступил в силу закон о новых правилах проведения фитосанитарной экспертизы. Принятым законом определяется, что теперь оценку растительной продукции для подтверждения ее карантинной безопасности смогут проводить не только государственные, но и частные лаборатории.
Ранее на территорию страны не пропустили партию зараженных цитрусовых из Египта весом 24,9 тонны. Груз был заражен средиземноморской плодовой мухой:
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