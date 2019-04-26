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В Украину не пустили зараженный картофель из Нидерландов

26 апреля, 17:09

В партии выявили возбудитель карантинной болезни

Фото: Pixabay

Партию зараженного картофеля из Нидерландов весом 20 тонн не пропустили на территорию Украины. Об этом 26 апреля информирует пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

По данным ведомства, специалисты выявили в партии возбудитель карантинной болезни – рака картофеля, в ходе фитосанитарного контроля на таможенном посту "Тернополь-центральный" в Тернопольской области. Груз вернули в Нидерланды.

Госпотребслужба сообщила, что направит нидерландской стороне ноту о несоответствии груза фитосанитарным требованиям Украины.

Напомним, 2 февраля 2019 года в Украине вступил в силу закон о новых правилах проведения фитосанитарной экспертизы. Принятым законом определяется, что теперь оценку растительной продукции для подтверждения ее карантинной безопасности смогут проводить не только государственные, но и частные лаборатории.

Ранее на территорию страны не пропустили партию зараженных цитрусовых из Египта весом 24,9 тонны. Груз был заражен средиземноморской плодовой мухой:

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Тег продукты, Нидерланды, картофель, госпотребслужба

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