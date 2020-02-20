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В Украину прибыли эксперты МВФ

20 февраля, 09:25

Люнгман уже рассказал, что они будут обсуждать с украинскими властями

В Киеве приступили к работе эксперты Международного валютного фонда (МВФ), прибытие которых ранее анонсировал глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман.

"Эксперты МВФ начали работу в Киеве",- заявили в украинском представительстве МВФ, передает УНИАН.

Ранее Люнгман отмечал, что эксперты прибудут в Украину, чтобы обсудить с властями политику ускорения роста экономики и обеспечение стабильности.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский встретился с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой на полях 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. Это были уже вторые переговоры главы государства с руководителем МВФ в 2020 году.

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В конце 2019 года Украина и МВФ достигли предварительной договоренности о новой трехлетней программе, однако официальные документы еще не были подписаны. В декабре министр финансов Оксана Маркарова подтвердила, что Украина должна выполнить все пункты новой программы сотрудничества с МВФ до конца, поэтому переговоры продолжаются так долго.

Кроме того, в эксклюзивном интервью телеканалу "Украина 24" премьер-министр Алексей Гончарук заверил, что кредит МВФ поступит в Украину в течение нескольких месяцев:

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эксперты Украина МВФ Йоста Люнгман

Источник: УНИАН

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