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В Украину приедет миссия МВФ: в Нацбанке озвучили сроки

Сегодня, 15:19

НБУ ожидает, что ревизоры из Фонда прибудут вовремя

Фото: REUTERS/Yuri Gripas
Фото: REUTERS/Yuri Gripas.

Национальный банк Украины (НБУ) ожидает визита миссии Международного валютного фонда (МВФ) в середине мая. Об этом заявил глава Нацбанка Яков Смолий после объявления о снижении учетной ставки впервые за два года.

"Относительно миссии МВФ. Мы ожидаем ее приезда в середине мая, как и предусмотрено соглашением stand-by", – сказал Смолий.

По его словам, миссия проведет ревю программы. По результатам этого пересмотра будет принято решение  о предоставления очередного транша. По плану, Украина должна получить транш в 2019 году.

Также Смолий подчеркнул, что НБУ выполнил свою часть условий продолжения программы МВФ.

При этом сотрудничество с Фондом остается основным предположением макроэкономического прогноза НБУ. Помощь МВФ, по данным Нацбанка, поможет Украине получать другое официальное финансирование, улучшать условия доступа к международным рынкам капитала и поддерживать живой интерес нерезидентов к ОВГЗ в национальной валюте.

"Соответствующие долговые привлечения позволят правительству профинансировать выплаты по внешнему государственному долгу, пик по которым приходится на 2019-2020 годы. Также продолжится приток долгового и инвестиционного капитала в частный сектор", - отметили в Нацбанке.

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Регулятор прогнозирует, что в результате объем международных резервов будет оставаться на уровне около 21-22 млрд долл. в течение 2019 года и последующих лет.

Напомним, 18 декабря 2018 года Совет директоров МВФ утвердил новую программу сотрудничества с Украиной – stand-by. Срок программы – 14 месяцев, объем – около 3,9 млрд долларов. В том же месяце Украина получила первый транш по новой программе МВФ в размере 1,4 млрд долларов и побила рекорд по валютным резервам.

Для получения полного финансирования по программе Украина должна на протяжении года выполнить так называемые "маяки". Прогресс по их выполнению изучала техническая миссия МВФ, которая работала в Киеве с 5 по 13 марта. Перед делегацией не стояла задача решить вопрос о предоставления транша. Этим займется оценочная миссия, которая ожидается в мае – июне. В те же месяцы украинские власти ожидают предоставления второго транша.

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Тег НБУ, Украина, транш, stand-by, МВФ, миссия МВФ, Смолий

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