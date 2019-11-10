В Украину пытались ввезти зараженные помидоры из Турции

Партию не пропустили в Одесской области, груз был заражен южноамериканской томатной молью

/ Фото: Pixabay

На фоне роста импорта помидоров и огурцов в Украину не пропустили партию зараженных томатов из Турции весом 23,5 тонны. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

По данным ведомства, груз был заражен южноамериканской томатной молью.

Вредоносный организм обнаружили 1 ноября при проведении фитосанитарного контроля импортных грузов в Одесской области.

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Партию вернули в Турцию, ей также направят нотификацию о несоответствии груза фитосанитарным требованиям Украины.

Новости "Сегодня" писали, что 2 февраля 2019 года в Украине вступил в силу закон о новых правилах проведения фитосанитарной экспертизы. Принятым законом определяется, что теперь оценку растительной продукции для подтверждения ее карантинной безопасности смогут проводить не только государственные, но и частные лаборатории.

В октябре мы сообщали, что на украинском рынке появились первые в этом сезоне помидоры из Турции. Их начали завозить раньше, чем в прошлом году. Подробнее смотрите в нашем сюжете:

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