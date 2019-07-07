В Украину впервые доставлена партия нефти из США

Сырье планируется отправить на Кременчугский НПЗ по нефтепроводу Одесса – Кременчуг

Фото: port.od.ua.

Первая в истории Украины партия нефти из США разгружается в Одесском порту.

Об этом сообщила пресс-служба порта.

"К причалу №2Н нефтегавани Одесского порта был поставлен танкер Wisdom Venture, который доставил из США 75 тысяч тонн нефти", - сообщила пресс-служба.

По ее информации, откатка груза в береговые резервуары может занять около 36 часов.

"Обозреватели специализированных СМИ обращают внимание на тот факт, что визит танкера Wisdom Venture в Одессу знаменует собой первую в истории Украины поставку нефти непосредственно из США. Сырье планируется отправить на Кременчугский НПЗ по нефтепроводу "Одесса - Кременчуг". Вслед за первой закупкой должны последовать еще несколько. Следующий танкер с нефтью сорта Bakken может прибыть в Одессу уже в августе", - добавили в пресс-службе.

Как сообщалось, в апреле Россия ограничила экспорт в Украину российской нефти и нефтепродуктов.

В свою очередь секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил, что ограничения России на поставки нефти и нефтепродуктов в Украину могут создать серьезные вызовы для нашей страны. По его словам, из России поступает около 40% дизеля, поэтому украинский бизнес должен быть готовым к диверсификации поставок.

В конце апреля также разгорелся скандал из-за загрязненной российской нефти:





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