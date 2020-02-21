В Украину завезли апельсины с червями: как выбрать хороший фрукт

В одном из самых популярных цитрусов зимы, апельсине, кроме витамина C, украинцы находят загадочные живые организмы. Кто они и чем угрожают здоровью наших соотечественников?

Апельсин – любимый фрукт киевлянки Натальи Марш. Три раза в неделю женщина делает стратегические запасы цитрусов для всей семьи. Но когда купила их в последний раз, была шокирована:

"Очистила, а в середине там был сюрприз, живность. Они как то так располагались по разным частям апельсина, но в основном, в центре. Потому, что вот прямо они так вываливались оттуда, когда я его открыла".

Возвращать в супермаркет апельсины с личинками Наталья не стала. Но любовь к импортным апельсинам у женщины исчезла надолго:

"Апельсины пока что не покупала, сегодня была в магазине, купила яблоки двух видов, бананы, но не апельсины".

И этот случай – не единичный. На форумах и в социальных сетях украинцы активно выкладывают фото цитрусовых с живностью. Обычно это личинки заморских бабочек и мух. Елена Мелешко, продавец с 20 летним стажем, рассказывает, что они могут появляться в плодах во время созревания или от неправильных условий хранения:

"Несколько раз пустили в холод, в тепло, в холод, в тепло и если апельсин не обработан химией, изнутри, в нем, конечно, будет образовываться".

Женщина советует: чтобы не купить плод с червями, прежде всего – осмотрите его. Заметили неестественные бугорки? Не кладите в корзину. Но как выбрать качественный, спелый и вкусный?

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Новости "Сегодня" отправились на закупку. Приобрели пять апельсинов разного цвета, размера и страны происхождения. С ними идем к известному шеф-повару Евгению Чернухе. Для него хорошие апельсины залог хорошего вкуса блюда. Эксперт советует обращать внимание и на запах. Так можно определить: апельсин созревал на дереве или на складе.

Евгений Чернуха, шеф-повар:

"Есть апельсины, которые полностью без запаха, а есть те, которые имеют четкий цитрусовой запах апельсина. Из пяти апельсинов только один пахнет именно явном цитрусовым запахом".

Учитывайте и хвостик: если он сухой, то и апельсин будет сочным и сладким. Размер тоже имеет значение. Обычно крупные плоды имеют толстую кожицу. Также повар советует немного нажать на плод. Если он проминается под пальцами, словно вата – не стоит брать. Повар наглядно показал, какие апельсины стоят внимания, а какие – нет. Полный рейтинг вы можете увидеть в видео в начале статьи. А мы заглянули внутрь. И действительно, гладкий апельсин с сухим хвостиком и сильным запахом оказывается сладким, сочным и без червей.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украину завезли зараженные салат и помидоры. Таможня остановила нашествие насекомых, которые переносят опасные вирусные заболевания.

Стоит отметить, 2 февраля 2019 года в Украине вступил в силу закон о новых правилах проведения фитосанитарной экспертизы. Принятым законом определяется, что теперь оценку растительной продукции для подтверждения ее карантинной безопасности смогут проводить не только государственные, но и частные лаборатории.

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