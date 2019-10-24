В Украину завезли ядовитый картофель: видео

Как распознать качественную и не ядовитую картошку на украинских рынках

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Чтобы снизилась цена на "золотой" картофель, на столичные рынки завезли импортные овощи. Вот только некоторые из них оказались ядовитыми – содержание нитратов вдвое превышает норму. Госпродпотребслужба отмечает: ядовитые клубни приехали из Беларуси. Как распознать опасность, выясняли новости "Сегодня".

Александр продает картофель с Волыни. В подтверждение качества товара показывает сертификат из лаборатории.

"Нас каждые три дня проверяют. Каждые три дня – в лабораторию. И содержание нитратов в норме у нас. Этот картофель уже вылежанный. Он перебранный. То есть он качественный. Его можно хранить до... ну, всю зиму" – говорит продавец.

На оптовом рынке за картошку просят от 9 до 11 гривен за кило. Как определить, что она безопасна для здоровья, мы расспрашивали у торговцев.

"Разрезаем. Самое первое – картофелина должна быть внутри чистая. Не должно быть ничего черного. И видно. По внешнему виду. Чтобы не было дыр, поеденной не была, не была побитой проволочкой" – говорит продавец.

На вопрос, откуда же тогда берется "азотный картофель", продавцы отвечают: его завозят из-за границы.

Вячеслав Забелин, коммерческий директор рынка:

"Картофель украинского производства – в дефиците. То есть мы видим, что неурожай. Это одна проблема. Вторая проблема – качество картошки низкое. Связано с тем, что почва была пересушена. И когда нужно выкапывать ее – она сильно травмируется".

Находим, где продают белорусскую картошку. Продавец Рустам настаивает, что его товар лучше украинского:

"Смело можно брать, не бояться. Можно взять покушать. Это хороший картофель... Качество хорошее"

На первый взгляд белорусская и украинская картошка совсем не отличаются по качеству. Но новости "Сегодня" решили отправить образцы с рынка на экспертизу в лаборатории. Вместе с украинской и белорусской картошкой проверили и картошку из Турции.

Юлия Кравченко-Довга, заведующая лабораторией:

"Мы провели испытания над тремя образцами. Весь картофель, который был сегодня на экспертизе, в пределах допустимых уровней. Но самое низкое содержание нитратов оказалось в картофеле украинского происхождения"

Специалисты советуют покупать картошку в проверенных местах. И требовать от продавцов подтверждение, что она прошла проверку.

Напомним, мы писали, что в августе 2019 года закупочные цены на картофель выросли почти в два раза по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Фермеры объясняют повышение стоимости плохим урожаем, которому навредили погодные условия. Однако руководитель информационно-аналитического центра "Шувар" Татьяна Гетьман предупреждает: аграрии могут создать искусственный дефицит картошки тем, что максимально большой процент урожая постараются заложить на хранение, а не пустить в продажу.

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