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В Украину завезли зараженные салат и помидоры: видео

20 февраля, 19:15

Таможня остановила нашествие насекомых, которые переносят опасные вирусные заболевания

Таможня помешала нашествию насекомых в Украине. Во время обычной фитосанитарной проверки груза обнаружили опасных вредителей. Что это за насекомые и где прятались, выяснили новости "Сегодня".

В Киев из Италии завезли салат с насекомыми. Во время фитосанитарной проверки на таможенном посту "Киев-Столичный" в свежих овощах обнаружили западный цветочный трипс. За несколько дней до этого в Тернопольской области обнаружили такой же зараженный груз, но из Нидерландов. Западный цветочный трипс – это вредитель, который встречается только на парниковых культурах. Насекомое переносит опасные для человека вирусные заболевания.

Огурцы и томаты из Турции тоже несут угрозу. В частности, в Одесской области обнаружили помидоры, зараженные американской томатной молью. Бракованный груз вернули назад, в страну поставщика.

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Также украинские специалисты установили, что на импортной кукурузе есть диплодиоз сухая гниль. А в бананах из Эквадора находили средиземноморской плодовой мухи.

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Впрочем, вредители на зарубежных товарах – не единственная проблема. Так, недавно в Украину завезли китайский чай с содержанием антрахинона. В медицине это вещество используется как слабительное средство. В сельском хозяйстве – как отпугиватель птиц. В Европе этот опасный для человека пестицид запрещен.

Напомним, 2 февраля 2019 года в Украине вступил в силу закон о новых правилах проведения фитосанитарной экспертизы. Принятым законом определяется, что теперь оценку растительной продукции для подтверждения ее карантинной безопасности смогут проводить не только государственные, но и частные лаборатории.

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таможня овощи импорт насекомые

Источник: Сегодня

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