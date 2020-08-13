В "Укроборонпроме" заменят всех начальников – Уруский

Концерн также может сменить "токсичное" название, сказал министр

Запланированная смена руководства в "Укроборонпроме" коснется не только генерального директора государственного концерна, но и всего менеджмента. Кроме того, может быть изменено и название предприятия. Об этом заявил вице-премьер-министр, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, передает "Укринформ".

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"Концерн "Укроборонпром" подлежит существенной трансформации, потому что в том виде, в котором он на сегодня существует, он существовать не может. Менеджмент на нем также будет заменен, насколько я знаю, в ближайшее время должна произойти смена руководства концерна. Дальше будет, соответственно, смена и всей команды, которая работала там последний год", - сказал Уруский.

Вице-премьер добавил, что, возможно, будет изменено и название концерна "Укроборонпром", потому что "это название уже стало токсичным в Украине".

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Уруский подчеркнул, что после реформы "Укроборонпром" сменит функции.

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"Это будет управляющая компания с совершенно не теми функциями, которые есть сегодня в концерне, с минимумом вмешательства в хозяйственную деятельность холдингов, которые будут входить в эту компанию", – сказал Уруский.

Ранее также сообщалось, сколько денег недосчитались в "Укроборонпроме".

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