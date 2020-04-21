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В "Укрспирте" сообщили, как Украина справилась с дефицитом антисептиков

21 апреля, 13:41

Виктория Подолянец

Госпредприятия в сжатые сроки наладили выпуск сырья для антисептиков по низким ценам

В Украине, которая уже отправляет на экспорт дефицитные антисептики, "Укрспирт" отгрузил 2,6 млн литров дезинфицирующего средства украинским производителям. Об этом рассказал и.о. директора "Укрспирта" Сергей Блескун.

"Украинские производители закупили у государственного предприятия "Укрспирт" уже 2,6 млн литров дезинфицирующего средства. И результаты этого наглядные – антисептики появились почти в каждом магазине и аптеке. Поэтому острый дефицит преодолен. Но мы не останавливаемся. Заказы от украинских производителей продолжают поступать, ведь коронавирус в стране, к сожалению, пока не победили", – сообщил Блескун.

Отмечается, что цены на сырье остаются стабильными и в них не закладывается акциз. В частности, дезинфицирующее средство крепостью 80% стоит 35,37 грн за литр, крепостью 90% – 42,45 грн за литр.

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На сайте "Укрспирта" ежедневно публикуется информация об общих объемах и компаниях, которым осуществляются поставки сырья.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что украинский парламент на внеочередном пленарном заседании 30 марта дополнил и расширил перечень налоговых и социальных изменений, введенных на период карантина другими законами от 17 марта (№3275). В том числе народные депутаты на время борьбы с коронавирусом временно уменьшили налогообложение для производства этилового спирта.

А новости "Сегодня" подготовили сюжет о том, как часто нужно убирать в доме во время карантина:

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Источник: УНИАН

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