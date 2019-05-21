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В Венесуэле решили отказаться от Visa и MasterCard

21 мая, 06:24

Управление институтов банковского сектора Венесуэлы поручило финансовым учреждениям заняться созданием независимой платежной системы

Фото: Flickr

Центральный банк Венесуэлы и управление институтов банковского сектора страны приняли решение отказаться от соглашений с Visa, MasterCard и Maestro к концу января.

Об этом сообщает издание Banca y Negocios.

Операции по дебетовым картам должны быть прекращены с 30 ноября 2019 года, по кредитным – с 30 января 2020 года. Управление институтов банковского сектора страны поручило финансовым учреждениям заняться созданием независимой платежной системы и развитием "суверенной" системы платежей с внедрением биометрической идентификации.

Все эти меры, отмечает издание, предвосхищают санкции платежных систем Visa и MasterCard, введение которых ожидает регулятор.

Напомним, что ранееинфляция в Венесуэле достигла почти 45%

Боливарианская Республика на протяжении последних лет переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся девальвацией национальной валюты. Международный валютный фонд в своем новом докладе, обнародованном ранее в этом месяце, прогнозирует уровень инфляции в Венесуэле в 2019 и 2020 годах на уровне 10 млн процентов.

Ранее СМИ писали, что президент США Дональд Трамп не демонстрирует желания провести военную операцию в Венесуэле, однако его советник по нацбезопасности Джон Болтон отстаивает более жесткий подход в отношении этой страны.

"По словам нынешних и бывших советников (Трампа. – Ред.), Трамп не демонстрирует большого желания вторгаться в Венесуэлу, хотя он уже ввел санкции против Кубы, которую администрация США обвиняла в контроле венесуэльских военных, и угрожает ввести еще", – отмечает издание Washington Post.

Напомним, накануне госсекретарь США Майк Помпео заявил в интервью телеканалу Fox News, что Вашингтон не отвергает возможность военного варианта решения кризиса в Венесуэле, однако предпочитает вариант мирной передачи власти в этой стране.

Ранее сообщалось, что военные Венесуэлы и США договорились свергнуть Мадуро. А венесуэльская оппозиция объявила последнюю стадию "Свобода", которая заключается в смене правящего режима. 


Лидер оппозиции Хуан Гуайдо сообщил, что по всей стране прошло 397 демонстраций, 23 из них жестоко подавлены, и пообещал отомстить режиму Мадуро за смерть демонстрантов. Официальный Каракас в ответ на заявления Гуайдо сообщил, что "небольшая группа военных-предателей пытается совершить государственный переворот". 

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Тег Венесуэла, банки, Visa, MasterCard, банковская система

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Интерфакс

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