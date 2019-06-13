В Венесуэле ввели банкноту номиналом 50 тысяч боливаров

Национальные деньги в стране стремительно обесцениваются

Из боливаров в Венесуэле мастерят поделки. Фото: AFP

Центральный банк Венесуэлы, где инфляция выросла до 900%, вводит в оборот три новые купюры номиналом в 10, 20 и 50 тысяч боливаров. Об этом сообщил Центральный банк Венесуэлы на официальной странице в Twitter.

Банкноты начнут ходить уже сегодня, 13 июня. До этого дня самой крупной купюрой в стране были 500 боливаров.

Как известно, наличная нацвалюта в Венесуэле является редкостью в обиходе из-за стремительного обесценивания. Расчеты проводятся либо по безналу, либо в долларах.

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Напомним, в январе-2019, на фоне массовых протестов против Мадуро, председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Большинство стран Евросоюза, США, Канада, Австралия и часть стран Латинской Америки заявили о признании Гуайдо временным президентом Венесуэлы, а Россия, Китай и Куба поддержали Мадуро.

При этом в конце апреля Гуайдо объявил о начале "финального этапа" отстранения Мадуро от власти, после чего улицы страны начали заполняться людьми, и дошло до серьезных стычек:

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