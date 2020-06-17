В Венгрии запустят LNG-терминал: чем сможет воспользоваться Украина

С января 2021 года в Венгрии запустят плавучий газовый терминал

Запуск в Хорватии плавучего LNG-терминала (СПГ, сжиженный газ) увеличит возможности трейдеров газа в Украине, где объявили первый аукцион по распределению гарантированной мощности на 2020-2021 газовый год. Об этом рассказал гендиректор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

"Отличная новость. Еще один LNG-терминал начнет работать рядом с Украиной. Украинские трейдеры смогут начать закупки и поставки через Венгрию", – написал Макогон в Facebook.

Как ожидается, с 1 января 2021 года на острове Крк в Хорватии начнет работать плавучий LNG-терминал с пропускной способностью 2,6 млрд кубометров в год.

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Согласно данным на сайте терминала, мощности объекта полностью забронированы на ближайшие несколько лет.

Так, на 2020/2021 газовый год общая забронированная мощность составляет 1,878 млрд кубометров. А в последующие годы планируют перерабатывать такие объемы сжиженного газа:

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2021/2022 – 2,541 млрд кубометров;

2022/2023 – 2,540 млрд кубометров;

2023/2024 – 2,003 млрд кубометров;

2024/2025 – 2,001 млрд кубометров;

2025-2026 и 2026/2027 – по 2,157 млрд кубометров;

на 2027/2028, 2028/2029 и 2029/2030 – по 1,143 млрд кубометров.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что пока Украина готовит серьезные инвестиции в газотранспортную систему, российский "Газпром" начал демонтаж труб на территории РФ, по которым газ поставляется в Украину.

Напомним, Макогон уже объяснял, что Украина готова к сценарию "нулевого транзита" газа из России. По его словам, у российского "Газпрома" нет причин продолжать прокачивать газ через Украину после 2025 года, когда закончится действие нынешнего контракта о транзите. Поэтому, как отметил Макогон, в конечном счете при таком сценарии украинская ГТС будет полностью переориентирована на внутреннюю транспортировку, после чего Европа будет полностью зависеть от поставок газа через газопроводы "Газпрома".

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Также новости "Сегодня" сообщали, что в настоящее время никаких договоренностей о прямых поставках газа из России в Украину нет, хотя юридическим лицам не запрещено бронировать мощности украинской ГТС для импорта газа из России в Украину. Подробнее о контракте узнавайте из видео:

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