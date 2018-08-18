В Винницкой области наладили бизнес по выращиванию малины
В этом году планируют собрать ягод на 500 тысяч
Лесники, которые несколько лет назад начали выращивать в одном из лесов Винницкой области малину, рассчитывают, что в этом году им удастся собрать около 40 тонн ягоды, и получить за нее 500 тысяч гривен.
Малина, длина кустов которой достигает двух метров, экологически чистая – ее не окропляют и добавляют химию. В этом году посадили особый сорт британской селекции – "Джоан Джей".
"Ягода сама по себе достигает веса в восемь грамм, что не мало, по сравнению с остальными сортами, очень хорошо транспортируется. Ягода сладкая, крупная, зернистая", – рассказал лесник Виталий Каменчук.
Несмотря на то, что в этом году цена на нее резко упала – до 9-14 гривен с 25 гривен за килограмм – ягода приносит немалый доход. На средства, полученные от ее реализации лесники закупают технику.
Ранее украинский фермер рассказал о трудностях выращивания ягод.
В городе Пологи Запорожской области четверо ребятишек открыли "уличный магазин". Из подручных материалов дети создали торговый прилавок, сделали вывеску "Открыто" и начали торговать. Юные предприниматели продают сливы, вишни, шелковицу и мяту. Заняться торговлей малыши решили ради бездомных котов: на вырученные от продажи товаров деньги дети собираются кормить маленьких котят.
Напомним, сайт "Сегодня" рассказывал о том, почему Украина мало зарабатывает на экспорте ягод и фруктов.
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