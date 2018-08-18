В Винницкой области наладили бизнес по выращиванию малины

В этом году планируют собрать ягод на 500 тысяч

Лесники, которые несколько лет назад начали выращивать в одном из лесов Винницкой области малину, рассчитывают, что в этом году им удастся собрать около 40 тонн ягоды, и получить за нее 500 тысяч гривен.

Малина, длина кустов которой достигает двух метров, экологически чистая – ее не окропляют и добавляют химию. В этом году посадили особый сорт британской селекции – "Джоан Джей".

"Ягода сама по себе достигает веса в восемь грамм, что не мало, по сравнению с остальными сортами, очень хорошо транспортируется. Ягода сладкая, крупная, зернистая", – рассказал лесник Виталий Каменчук.

Несмотря на то, что в этом году цена на нее резко упала – до 9-14 гривен с 25 гривен за килограмм – ягода приносит немалый доход. На средства, полученные от ее реализации лесники закупают технику.

Ранее украинский фермер рассказал о трудностях выращивания ягод.

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