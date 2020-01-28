В Винницкой области умертвили почти 109 тысяч кур, чтобы остановить птичий грипп

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Ветеринары ликвидировали возбудитель птичьего гриппа в Немировском районе Винницкой области, уничтожив все поголовье птицы в эпизоотическом очаге. Об этом отчиталась пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

"В период с 20 января по 23 января проведены мероприятия по стемпинг-ауту (умерщвлению и уничтожению путем сжигания инфицированной птицы), при этом умерщвлению и уничтожению подверглись все птицы, которые находились в эпизоотическом очаге, – 108 688 голов", – рассказали в пресс-службе.

Кроме того, специалисты провели вынужденную дезинфекцию 9 помещений для содержания птицы, трех яйцескладов и других помещений, находящихся в эпизоотическом очаге.

Также в период с 21 по 27 января ветеринары провели клинический осмотр более 28 тыс. голов птицы в 1418 дворах 39 населенных пунктов вблизи очага вируса, где также были взяты пробы биоматериала.

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"По результатам проведенных лабораторных исследований возбудителя гриппа птицы не выявлено", – отметили в Госпотребнадзоре.

Для подтверждения статуса благополучия по гриппу осуществляется отбор проб биоматериала из всех птицеводческих хозяйств Винницкой области для лабораторных исследований.

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При этом специалисты территориальных органов Госпродпотребслужбы будут отслеживать и отзывать с рынка продукцию птицеводства, полученную в период возможной даты занесения вируса из эпизоотического очага.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что 18 января начали гибнуть птицы на предприятии "Хутор" в селе Бугаков Немировского района. Потом выяснилось, что они были больны гриппом. В связи с этим в районе был введен карантин – в зону защиты вокруг эпизоотического очага внесли 9 населенных пунктов, а в зону наблюдения – 23.

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей порекомендовала украинцам отказаться от покупки мяса птицы и яиц на стихийных рынках.

Европейский Союз временно остановил ввоз мяса птицы и мясной продукции из Украины из-за первой за три года вспышки птичьего гриппа.

Вслед за Европейским Союзом для украинских кур закрыла границы и Беларусь. При том, что ЕС не стал запрещать ввоз украинских яиц и продукции из них, Беларусь ввела более строгие ограничения, однако не для всей страны, а лишь для Винницкой области.

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