В Японии пустили с молотка огромного тунца за 1,8 млн долларов: видео

Видео: Reuters

На первых в 2020 году торгах в Токио был продан голубой тунец массой 276 кг за 193 млн иен (1,8 млн долларов). Об этом объявили организаторы аукциона, который проходил на открывшемся осенью 2018 года рыбном рынке в Тоесу.

Вырученная сумма, однако, значительно уступает рекорду, установленному в прошлом году. Тогда за 278-килограммового голубого тунца отдали 3,1 млн долларов.

Реклама

Ранее это мероприятие, привлекающее представителей рыболовного и ресторанного бизнеса со всей страны, проводилось на рынке Цукидзи рядом с районом Гиндза. Его история насчитывала более 80 лет, однако он был закрыт в преддверии Олимпиады 2020 года, а торговые площади перенесены в портовую часть города под названием Тоесу.

В тренде Рада разблокировала закон о продаже земли

Участие в первом в году рыбном аукционе считается очень престижным среди представителей ресторанной отрасли, а покупка главного лота – большой удачей, дающей хороший задел для ведения бизнеса в течение всего года. Кроме того, это привлекает и клиентов, которые выстраиваются в очереди, чтобы отведать самую дорогую и свежую рыбу.

Напомним, ранее новости "Сегодня" выясняли, как выглядят самые дорогие продукты в Киеве. В числе прочего наши корреспонденты обнаружили норвежского тунца за 209 тысяч гривен.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама