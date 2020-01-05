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В Японии пустили с молотка огромного тунца за 1,8 млн долларов: видео

5 января, 08:47

Рыбу продали в ходе традиционного аукциона на крупнейшем рыбном рынке Токио

Видео: Reuters

На первых в 2020 году торгах в Токио был продан голубой тунец массой 276 кг за 193 млн иен (1,8 млн долларов). Об этом объявили организаторы аукциона, который проходил на открывшемся осенью 2018 года рыбном рынке в Тоесу.

Вырученная сумма, однако, значительно уступает рекорду, установленному в прошлом году. Тогда за 278-килограммового голубого тунца отдали 3,1 млн долларов.

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Ранее это мероприятие, привлекающее представителей рыболовного и ресторанного бизнеса со всей страны, проводилось на рынке Цукидзи рядом с районом Гиндза. Его история насчитывала более 80 лет, однако он был закрыт в преддверии Олимпиады 2020 года, а торговые площади перенесены в портовую часть города под названием Тоесу.

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Участие в первом в году рыбном аукционе считается очень престижным среди представителей ресторанной отрасли, а покупка главного лота – большой удачей, дающей хороший задел для ведения бизнеса в течение всего года. Кроме того, это привлекает и клиентов, которые выстраиваются в очереди, чтобы отведать самую дорогую и свежую рыбу.

Напомним, ранее новости "Сегодня" выясняли, как выглядят самые дорогие продукты в Киеве. В числе прочего наши корреспонденты обнаружили норвежского тунца за 209 тысяч гривен.

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рынки рыба торги тунец Токио аукционы

Источник: ТАСС

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