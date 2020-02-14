В законе про землю "заложено две бомбы" – Тимошенко

По словам Тимошенко, в законе снят запрет на снятие верхнего слоя земли

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В законе про землю "заложены еще две бомбы".

Об этом заявила лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко в эксклюзивном интервью в эфире телеканала "Украина 24", в проекте с известным журналистом и ведущим Тиграном Мартиросяном.

"Первое. Снят запрет на продажу леса, водоемов, природных заповедников, исторических заповедников и особо ценных черноземов. Они сняли запрет на продажу. Это будет продаваться как сельскохозяйственная земля. Люди не смогут зайти в лес, к речке выйти. Они просто не будут уже владеть своей землей. И все это будет удобряться огромным количеством химикатов, потому что крупное товаропроизводство сопровождается внесением в землю большого количества химикатов, а это отравление подземных вод и это уже онкология для людей", – заявила Тимошенко.

Также, по словам политика, в законе снят запрет на снятие верхнего слоя земли. Это обозначает, что корпорации, которые купят этот участок земли, имеют право добывать там полезные ископаемые.

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Напомним, утром 6 февраля оппозиционные депутаты заблокировали трибуну Верховной Рады, чтобы не допустить голосования закона про землю. Между депутатами "Батькивщины" и "Слуги народа" завязалась перепалка, переросшая в стычку. Блокирование президиума и трибуны продолжалось несколько часов.

В итоге депутаты, хоть и со скандалами, но взялись за законопроект №2178-10 о рынке земли во втором чтении. К документу подали четыре тысячи правок. За первый заход парламентариям удалось рассмотреть 180 поправок. Все подробности рассмотрения законопроекта о рынке земли.

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