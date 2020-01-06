В Запорожье построили новый терминал аэропорта

аэропорт Запорожье

В аэропорту Запорожье завершено строительство нового пассажирского терминала.

Об этом в конце декабря сообщил городской голова Запорожья Владимир Буряк. По его словам, воспользоваться новым терминалом пассажиры смогут уже весной.

"В начале 2020 года начнем вводить его в эксплуатацию, и, я думаю, в марте запорожцы и пассажиры из соседних городов смогут из него летать", – написал Буряк в Facebook. Там же он опубликовал фотографии построенного объекта.

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Напомним, что по итогам работы в январе-ноябре 2019 года запорожский аэропорт обслужил 393 тыс. пассажиров, что было на 6,3% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Ранее Министерство инфраструктуры заявило о том, что планирует нарастить долю авиакомпаний-лоукостеров на украинском рынке до 45% в 2020 году и до 63% в перспективе.

Напомним, сайт "Сегодня" писал о том, что украинские аэропорты, расходы на ремонт которых в следующем году вырастут в пять раз, в январе-ноябре 2019 года обслужили 22 млн 576 тыс. пассажиров. Это на 18,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В 2018 году пассажиропоток украинских аэропортов достиг 20,55 млн человек.

Также мы сообщали, что аэропорт в Запорожье будет принимать рейсы из аэропорта Днепра во время реконструкции. Во время визита в Запорожье президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу завершить строительные работы в запорожском аэропорту в декабре.

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