В Запорожской области подорожали обувь, продукты и сигареты

В апреле 2018 года по отношению к марту 2018 года цены на потребительском рынке Запорожской области выросли на 0,8% (в Украине – также на 0,8%). По отношению к декабрю 2017 года – выросли на 4,4% (в Украине – также на 4,4%).

Больше всего подорожали овощи – на 4,1%. Среди овощей заметно выросли в цене капуста белокочанная, морковь, свекла, лук репчатый и картофель (на 21,2-2,0%). Также подорожали мясо и мясопродукты, пищевой лед и мороженое, рыба и продукты из рыбы, сметана (на 3,9-1,6%).

Одновременно подешевели крупы гречневые, яйца, молоко, фрукты, масло и жиры (на 5,4-1,4%). Алкогольные напитки и табачные изделия подорожали на 1,0% в результате роста цен на табачные изделия (на 1,1%) и алкогольные напитки (на 0,8%).

Стоимость одежды и обуви увеличилась на 0,8%, в частности, обувь стала дороже на 1,8%, а одежда – на 0,1%.

Цены (тарифы) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива остались без изменений.

Услуги ресторанов и гостиниц подорожали на 0,5% в результате роста стоимости услуг, связанных с временным проживанием и с питанием вне дома (на 1,0% и на 0,4% соответственно).

Как ранее сообщали эксперты, в апреле 2018 года в Украине подорожали 80% продуктов, цены на которые подлежат государственному мониторингу.

Подробнее о стоимости продуктов в Украине в ближайшем будущем читайте на сайте "Сегодня" в материале: "В Украине грядет очередной скачок цен".