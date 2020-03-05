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"Вагонный" спор Украины и России: в ВТО приняли окончательное решение

5 марта, 17:53

Денис Беспалов

В ВТО признали, что Россия вводила ограничения без достаточного обоснования

Всемирная торговая организация (ВТО) вынесла окончательное решение в споре Украины против России о запрете импорта вагонов и железнодорожного оборудования. Об этом говорится в сообщении Минэкономразвития РФ по итогам заседания органа по разрешению споров (ОРС) ВТО.

"По итогам апелляции, поданной Украиной, решение третейской группы, по сути, осталось неизменным. Все экономически значимые претензии Украины к действиям российских органов по сертификации признаны необоснованными", - говорится в сообщении.

Впрочем, ранее на сайте Всемирной торговой организации сообщалось, что Апелляционный орган ВТО полностью удовлетворил требования Киева в деле Украины против России о запрете импорта вагонов и железнодорожного оборудования. Признав, что Россия вводила ограничения без достаточного обоснования.

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Напомним, это не единственный спор России и Украины в ВТО. Например, разбирательство по делу о пошлинах на импорт нитрата аммония тоже тянулось с 2015 года. В июле 2018 года арбитражный орган ВТО принял решение в пользу России, и в августе того же года Украина обжаловала его. В этом споре Украина в итоге проиграла – апелляционный орган организации подтвердил решение в сентябре 2019-го. Киев согласился выполнить предписания торговой организации.

В тренде
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Как известно, Украина и Россия активно вводят торговые ограничения против друг друга. Например, в 2018 году был запрещен импорт в РФ ряда товаров из Украины либо перемещаемых через территорию Украины. Большая часть "запрещенки" – это промтовары. Но фигурируют в перечне и продукты питания:

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ВТО Россия Украина

Источник: Сегодня

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