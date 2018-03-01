Валютные "запасы" Украины выросли – НБУ

Победа в Стокгольме может положительно повлиять на динамику резервов, но основным источником их пополенения остается МВФ

Золотовалютные (международные) резервы Украины к концу февраля выросли до 18,5 млрд долларов с 18,443 млрд долларов, которые были накоплены по состоянию на начало месяца. Об этом сообщил замглавы Национального банка Украины (НБУ) Олег Чурий.

"Резервы на сегодня составляют приблизительно 18,5 млрд долларов с учетом тех интервенций на покупку иностранной валюты, которые НБУ проводит почти ежедневно", – сказал Чурий.

В свою очередь, и.о. главы правления Нацбанка Яков Смолий отметил, что победа НАК "Нафтогаз Украины" в Стокгольмском арбитраже, хотя и является положительным фактором для динамики золотовалютных резервов, основным источником их пополнения остается сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ) и другими финансовыми организациями.

"Мы сейчас не можем сказать, как "Нафтогаз" распорядится средствами, которые он еще не получил, а только выиграл в суде. Поэтому продолжение сотрудничества с МВФ и получение очередных траншей является необходимым условием пополнения золотовалютных резервов", – сказал Смолий.

Эксперты ранее также отмечали, что динамика международных резервов будет зависеть от объемов финансирования МВФ и других международных организаций, а также валютных заимствований правительства на внутреннем и внешнем рынках.